Эволюция: дополнительный кровеносный сосуд может появиться у человека

В нашей анатомии уже происходят тонкие изменения, показывающие, насколько непредсказуемой и быстрой может быть эволюция, утверждает Science Alert .

Всего через несколько поколений у человека может появиться дополнительный кровеносный сосуд.

Артерия, которая временно присутствует в наших предплечьях, когда мы все находимся в утробе матери, не исчезает так часто, как раньше, уверены австралийские ученые.

Эта срединная артерия формируется довольно рано во время внутриутробного развития плода. Она переносит кровь, чтобы питать наши растущие руки. Затем, примерно через восемь недель после рождения, она обычно регрессирует, оставляя свою функцию двум другим сосудам: лучевой артерии (которую можно почувствовать, когда вы измеряете пульс) и локтевой артерии.

Анатомам давно известно, что исчезновение срединной артерии не гарантировано, пишет bfm.ru. В некоторых случаях сосуд может оставаться до месяца после рождения.

Наличие срединной артерии сегодня в три раза чаще встречается у взрослых, чем более века назад, является неожиданным открытием, которое предполагает, что естественный отбор благоприятствует тем, кто сохраняет дополнительный приток крови.

Вопреки тому, что можно подумать, дополнительный приток крови не сделает наши пальцы более ловкими, а наши предплечья более сильными. Фактически это только увеличивает риск развития синдрома запястного канала — состояния, при котором мы менее способны пользоваться руками. Какими бы обыденными они ни были, эти микроизменения могут привести к заболеваниям, которые нам сейчас трудно представить.