Рейтинговое агентство «Эксперт РА» опубликовало рэнкинги лизинговых компаний по итогам работы в 2019 году. «Европлан» остается лидером:
- в российском автолизинге;
- в целевом для себя сегменте — лизинге малого бизнеса;
- по количеству заключенных сделок.
Совокупный объем портфеля компании по итогам 2019 года составил 108,4 млрд рублей. Портфель в сегменте легковых автомобилей — 52,5 млрд рублей (+26% к результату прошлого года), в сегменте грузового транспорта — 45,9 млрд рублей (+27% к результату прошлого года). В сегменте спецтехники «Европлан» заключил сделок более чем на 10 млрд рублей.
За год «Европлан» заключил более 38 тыс. новых договоров лизинга. В ряде российских регионов каждый четвертый от реализуемых юридическим лицам автомобиль приобретает ЛК «Европлан». При этом число сделок с повторными клиентами увеличилось на 13%.
Александр Михайлов,
генеральный директор «Европлана»:
Вместе с «Европланом» свой бизнес строят около 94 тыс. предпринимателей по всей стране. Это реальный вклад компании в развитие экономики России. Но это не все. Автолизинг сегодня является важным фактором стабильной работы и производителей, и дилерских центров. Проникновение наших услуг в корпоративные продажи некоторых автомобильных марок достигает 49%. Являясь лидером этого рынка, «Европлан» в наступившем году продолжит активное развитие. Например, мы стали одной из первых лизинговых компаний, которая в 2020 г. начала работу по программам государственного субсидирования техники .