Рейтинговое агентство «Эксперт РА» опубликовало рэнкинги лизинговых компаний по итогам работы в 2019 году. «Европлан» остается лидером:

в российском автолизинге;

в целевом для себя сегменте — лизинге малого бизнеса;

по количеству заключенных сделок.

Совокупный объем портфеля компании по итогам 2019 года составил 108,4 млрд рублей. Портфель в сегменте легковых автомобилей — 52,5 млрд рублей (+26% к результату прошлого года), в сегменте грузового транспорта — 45,9 млрд рублей (+27% к результату прошлого года). В сегменте спецтехники «Европлан» заключил сделок более чем на 10 млрд рублей.

За год «Европлан» заключил более 38 тыс. новых договоров лизинга. В ряде российских регионов каждый четвертый от реализуемых юридическим лицам автомобиль приобретает ЛК «Европлан». При этом число сделок с повторными клиентами увеличилось на 13%.

Александр Михайлов,

генеральный директор «Европлана»: