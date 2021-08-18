18 августа 16°C
﻿
Жизнь

Евстигней Житник: почему 18 августа категорически запрещено ругаться и сомневаться в себе

18 августа отмечают народный праздник Евстигней Житник. Рассказываем, почему в этот день можно кричать на закат, но нельзя ссориться с близкими.

Конфликт, ссора.
Конфликт, ссора.
pixabay.com

История праздника

На Евстигнеев день — его еще называют Луковым — православные чтят память мученика Евстигнея Антиохийского.

Приписка «Житник» появилась в названии потому, что в эту дату крестьяне задабривали землю обрядами. Чтобы в жниву не вселилась злая сила. «Житник» произошло от слова «жито», что означает колос злака.

Солнце, закат.
Солнце, закат.
CC0

Что делать 18 августа

В старину на Евстигнеев день девушки гуляли по тропе после жатвы. Они собирали стебли с наибольшим количеством колосьев. Считалось, что посчастливится тому, кто найдет злак с 12 колосками.

Кроме того, у предков в Луков праздник был свой способ погодных предсказаний. Люди выходили на улицу на закате и громко кричали. Эхо, разносившееся далеко, считалось предвестником солнечных дней. Быстро затухавший звук, напротив, сулил дождь.

Пшеница.
Пшеница.
СС0

Что запрещено

В Луков день нельзя:

  • Ругаться с родными. Иначе ссоры затянутся надолго;
  • Делиться секретами. Так можно притянуть беды и сглаз;
  • Сомневаться в себе. В противном случае можно измучиться и довести себя до истощения.

Приметы на Евстигнея Житника

Репчатый лук.
Репчатый лук.
Открытые источники.
  • Каков Евстигней, таков и декабрь.
  • Одной рукой жни, другой сей.
  • Одно дело делай, другое ведай.
  • В этот день нельзя было петь в поле — только по дороге.
  • Если лук прозревал 18 августа — считалось, что крестьянин урожай потерял.
  • Пиявки на поверхность воды всплывают, а земляные черви выползают из-под земли — жди дождя.
  • Земляные черви выползли 18 августа из-под земли — жди дождя.
Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость