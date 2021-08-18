Евстигней Житник: почему 18 августа категорически запрещено ругаться и сомневаться в себе

18 августа отмечают народный праздник Евстигней Житник. Рассказываем, почему в этот день можно кричать на закат, но нельзя ссориться с близкими.

История праздника

На Евстигнеев день — его еще называют Луковым — православные чтят память мученика Евстигнея Антиохийского.

Приписка «Житник» появилась в названии потому, что в эту дату крестьяне задабривали землю обрядами. Чтобы в жниву не вселилась злая сила. «Житник» произошло от слова «жито», что означает колос злака.

Солнце , закат. CC0

Что делать 18 августа

В старину на Евстигнеев день девушки гуляли по тропе после жатвы. Они собирали стебли с наибольшим количеством колосьев. Считалось, что посчастливится тому, кто найдет злак с 12 колосками.

Кроме того, у предков в Луков праздник был свой способ погодных предсказаний. Люди выходили на улицу на закате и громко кричали. Эхо, разносившееся далеко, считалось предвестником солнечных дней. Быстро затухавший звук, напротив, сулил дождь.

Пшеница. СС0

Что запрещено

В Луков день нельзя:

Ругаться с родными. Иначе ссоры затянутся надолго;

Делиться секретами. Так можно притянуть беды и сглаз;

Сомневаться в себе. В противном случае можно измучиться и довести себя до истощения.

Приметы на Евстигнея Житника

Репчатый лук. Открытые источники.