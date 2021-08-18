Евстигней Житник: почему 18 августа категорически запрещено ругаться и сомневаться в себе

История праздника
На Евстигнеев день — его еще называют Луковым — православные чтят память мученика Евстигнея Антиохийского.
Приписка «Житник» появилась в названии потому, что в эту дату крестьяне задабривали землю обрядами. Чтобы в жниву не вселилась злая сила. «Житник» произошло от слова «жито», что означает колос злака.
Что делать 18 августа
В старину на Евстигнеев день девушки гуляли по тропе после жатвы. Они собирали стебли с наибольшим количеством колосьев. Считалось, что посчастливится тому, кто найдет злак с 12 колосками.
Кроме того, у предков в Луков праздник был свой способ погодных предсказаний. Люди выходили на улицу на закате и громко кричали. Эхо, разносившееся далеко, считалось предвестником солнечных дней. Быстро затухавший звук, напротив, сулил дождь.
Что запрещено
В Луков день нельзя:
- Ругаться с родными. Иначе ссоры затянутся надолго;
- Делиться секретами. Так можно притянуть беды и сглаз;
- Сомневаться в себе. В противном случае можно измучиться и довести себя до истощения.
Приметы на Евстигнея Житника
- Каков Евстигней, таков и декабрь.
- Одной рукой жни, другой сей.
- Одно дело делай, другое ведай.
- В этот день нельзя было петь в поле — только по дороге.
- Если лук прозревал 18 августа — считалось, что крестьянин урожай потерял.
- Пиявки на поверхность воды всплывают, а земляные черви выползают из-под земли — жди дождя.
- Земляные черви выползли 18 августа из-под земли — жди дождя.