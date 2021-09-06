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Жизнь

Евтихий Тихий. Как провести 6 сентября, чтобы не «нарваться» на беду

6 сентября церковь чтит память Евтихия Тихого. Почему в этот день нельзя ходить в лес и на кладбище — в материале altapress.ru.

Лес.
Лес.
СС0

Кто такой Евтихий?

Евтихий — священномученик, который был учеников Иоанна Богослова. Он жил в 1-начале 2 века и за веру испытал немало страданий: святого бросали на съедение животным, морили голодом и пытались сжечь.

Евтихий не причислен к лику 70 апостолов. Жизнь Евтихия оборвалась из-за того, что его усекли ножом.

Священномученик так и остался епископом — его, ученика Иоанна Богослова и соратника апостола Павла, не причислили к апостолам. В народном календаре Евтихий получил прозвище Тихий.

Запреты 6 сентября

По поверью, 6 числа «заря предостерегает и окликает всякого, кто собирается в лес в одиночестве». Поэтому славяне гулять в таинственную чащу не спешили: остерегались лешего и боялись заблудиться.

Вода. Водоем.
Вода. Водоем.
СС0

Не подходили прародители и к водоемам. Были уверены, что нечистая сила может утащить человека на дно и больше не вернуть его в мир людской.

Кроме того, на Евтихия обходили стороной кладбища и ни в коем случае не несли на могилы цветы. С виду безобидные цветочки якобы могли быть неприкаянными душами самоубийц.

Приметы на Евтихия Тихого

Рассвет в Барнауле.
Рассвет в Барнауле.
vk.com/barneos22

  • Предки замечали, что после 6 сентября все позже светает: заря начинает «засиживаться» на небесных посиделках.

  • Дождь на Евтихия Тихого предвещает сухую погоду до зимы и хороший урожай в будущем году.

Синица. Птица.
Синица. Птица.
СС0

  • Если на дубах много желудей, следует быть готовым к снежной и морозной зиме.

  • Синицы кричат 6 сентября — к сильному ненастью.

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