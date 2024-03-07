7 марта
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Жизнь

Эйфелева башня, панорамная Катунь. Что за выставка открывается в Барнауле 7 марта

7 марта в ГХМАК откроется персональная выставка заслуженного художника России Василия Куксы «Алтай – души моей исток». Она посвящена 60-летию художника. И на ней можно увидеть не только пейзажи Алтая.

Пейзаж "Алтай" (р. Кумир), 2023 год. Автор Василий Кукса.
Пейзаж "Алтай" (р. Кумир), 2023 год. Автор Василий Кукса.
kuksa.info

Открытие состоится в 14:00. На выставке покажут 30 пейзажей и один портрет. Все картины Василий Кукса предоставил из своей мастерской. Большинство из них он написал за последние пять лет.

Одна из центральных работ в экспозиции — «Над Парижем»: панорама города с Эйфелевой башней вдали.

Городской пейзаж &quot;Над Парижем&quot;, 2007 год. Автор Василий Кукса.
Городской пейзаж "Над Парижем", 2007 год. Автор Василий Кукса.
kuksa.info
Городской пейзаж &quot;Париж&quot;. Автор Василий Кукса.
Городской пейзаж "Париж". Автор Василий Кукса.
kuksa.info
  • Василий Кукса — один из самых популярных живописцев Алтая.
  • Кукса не часто пишет портреты. Но он глубоко переживал гибель Михаила Евдокимова и в 2006 году написал его портрет на основе своих воспоминаний и фотографии оператора Анатолия Заболоцкого.
  • Провел более 40 персональных выставок, в том числе в Барнауле, Новосибирске, Москве, Санкт-Петербурге, Франции и Китае.
  • До того, как поступить в АГИК, художник стажировался в Париже.

Выставка будет работать до 31 марта.

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