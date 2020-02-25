Ежегодная акция «Рыцарь дня» от Дорожного радио прошла 23 февраля в Барнауле

На проспекте Красноармейском, в районе площади Спартака у девушки «сломался» автомобиль. Машина стояла на обочине с работающим аварийным сигналом, а девушка просила остановиться проезжающие мимо автомобили и помочь ей с поломкой. «Рыцари дня», увидев сломанное авто, не задумываясь, останавливались и отважно шли на помощь. В этот момент девушка сообщала, что проходит акция от «Дорожного радио», поздравляла неравнодушного мужчину с праздником и дарила памятные сувениры от радиостанции.
Мужчины, конечно же, не ожидали такого подвоха, и поздравление прекрасной девушки для них было полной неожиданностью. Они с радостью принимали подарки и фотографировались с автоледи.
Полный фотоочет доступен в группе «Дорожного радио»
«Дорожное радио» благодарит всех неравнодушных мужчин нашего города, которые пришли на помощь хрупкой девушке.
«Дорожное радио» так же благодарит рекламно-производственную компанию «Август» за помощь в проведении мероприятия и печать сувенирной продукции.
Сложно представить современный мир без рекламы, сложно представить современный магазин без вывески, продукт без этикетки, бизнес без визитки. Необходимость рекламной продукции ни у кого не вызывает сомнений.
Основные задачи для рекламно-производственной компании «Август» — формирование положительного отношения потребителя к Вашему бизнесу и продукту. Только качественная реклама способна на это. Наши вывески, баннеры, визитки, листовки и т.д. всегда высокого качества, хорошо продуманы технически и с правильным дизайном.