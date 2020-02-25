Ежегодная акция «Рыцарь дня» от Дорожного радио прошла 23 февраля в Барнауле

На проспекте Красноармейском, в районе площади Спартака у девушки «сломался» автомобиль. Машина стояла на обочине с работающим аварийным сигналом, а девушка просила остановиться проезжающие мимо автомобили и помочь ей с поломкой. «Рыцари дня», увидев сломанное авто, не задумываясь, останавливались и отважно шли на помощь. В этот момент девушка сообщала, что проходит акция от «Дорожного радио», поздравляла неравнодушного мужчину с праздником и дарила памятные сувениры от радиостанции.

Мужчины, конечно же, не ожидали такого подвоха, и поздравление прекрасной девушки для них было полной неожиданностью. Они с радостью принимали подарки и фотографировались с автоледи.

Ежегодная акция «Рыцарь дня». Фото предоставлено радиостанцией «Дорожное радио». Ежегодная акция «Рыцарь дня». Фото предоставлено радиостанцией «Дорожное радио». Ежегодная акция «Рыцарь дня». Фото предоставлено радиостанцией «Дорожное радио». Ежегодная акция «Рыцарь дня». Фото предоставлено радиостанцией «Дорожное радио».

Полный фотоочет доступен в группе «Дорожного радио»

«Дорожное радио» благодарит всех неравнодушных мужчин нашего города, которые пришли на помощь хрупкой девушке.

«Дорожное радио» так же благодарит рекламно-производственную компанию «Август» за помощь в проведении мероприятия и печать сувенирной продукции.

Сложно представить современный мир без рекламы, сложно представить современный магазин без вывески, продукт без этикетки, бизнес без визитки. Необходимость рекламной продукции ни у кого не вызывает сомнений.

Основные задачи для рекламно-производственной компании «Август» — формирование положительного отношения потребителя к Вашему бизнесу и продукту. Только качественная реклама способна на это. Наши вывески, баннеры, визитки, листовки и т.д. всегда высокого качества, хорошо продуманы технически и с правильным дизайном.