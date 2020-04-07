В Барнауле отложили ежегодные отключения горячей воды

Опрессовка в Барнауле в 2020 году начнется на месяц позже — не в мае, а в июне, сообщили в пресс-центре Сибирской генерирующей компании. Решение о переносе сроков испытаний принято совместно с администрацией города.

В этом году СГК приступит к проведению гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность на месяц позже. Первые отключения горячей воды, необходимые для проведения опрессовки, начнутся в июне.

Поменялась и очередность отключения контуров ТЭЦ: сначала ТЭЦ-2, а затем — ТЭЦ-3.

График отключений по контуру ТЭЦ-2

С 15 по 22 июня — испытания тепловых сетей. С 23 июня по 6 июля — ремонты трубопроводов.

Под отключение горячей воды на этот период попадает — 1323 многоквартирных домов, 74 детских садов, 30 школ, 398 административных зданий и частный сектор.

График отключений по контуру ТЭЦ-3

С 13 по 20 июля — испытания теплосетей. С 21 июля по 3 августа — ремонты на теплосетях.

Под отключение попадут 1328 многоквартирных домов, 92 детских садов, 49 школ, 344 административных зданий и частный сектор.

Карта отключений

Почему перенесли опрессовку