В Барнауле отложили ежегодные отключения горячей воды

В этом году СГК приступит к проведению гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность на месяц позже. Первые отключения горячей воды, необходимые для проведения опрессовки, начнутся в июне.
Поменялась и очередность отключения контуров ТЭЦ: сначала ТЭЦ-2, а затем — ТЭЦ-3.
График отключений по контуру ТЭЦ-2
С 15 по 22 июня — испытания тепловых сетей. С 23 июня по 6 июля — ремонты трубопроводов.
Под отключение горячей воды на этот период попадает — 1323 многоквартирных домов, 74 детских садов, 30 школ, 398 административных зданий и частный сектор.
График отключений по контуру ТЭЦ-3
С 13 по 20 июля — испытания теплосетей. С 21 июля по 3 августа — ремонты на теплосетях.
Под отключение попадут 1328 многоквартирных домов, 92 детских садов, 49 школ, 344 административных зданий и частный сектор.
Карта отключений
Почему перенесли опрессовку
«Май в Сибири не самый теплый месяц и отключения горячей воды, в совокупности с отключением отопления, создавали дискомфорт для барнаульцев. Именно поэтому в этом году график ремонтов станции составлен таким образом, чтобы ТЭЦ-3 смогла нести высокие нагрузки по производству электроэнергии в любой период. А это, в свою очередь, позволило перенести сроки проведения опрессовки», — пояснили в СГК.