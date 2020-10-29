Ежемесячные выплаты на первенцев автоматически продлили в Алтайском крае

Согласно изменениям в федеральном законе семьи будут получать эту поддержку без предоставления дополнительных заявлений и иных документов. Выплаты будут производиться до достижения ребенком двух или трех лет (в зависимости от его возраста).
С 1 апреля по 1 октября выплату беззаявительно продлили 4,8 тыс. получателям. До 1 марта 2021 года она продлится еще у порядка 4,7 тыс. семей.
Также отметим, что до конца года действует беззаявительный порядок предоставления субсидий на оплату ЖКУ. В Алтайском крае за 9 месяцев эту субсидию получили 79,7 тыс. семей, в которых проживают 178,1 тыс. человек.
В среднем размер субсидии на семью составляет более 2,2 тыс. рублей в месяц.