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Жизнь

Ежемесячные выплаты на первенцев автоматически продлили в Алтайском крае

Ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка в Алтайском крае продлили до 1 марта 2021 года, говорится на сайте краевого минсоцзащиты.

Дети. Игрушки. Детский сад.
Дети. Игрушки. Детский сад.
СС0.

Согласно изменениям в федеральном законе семьи будут получать эту поддержку без предоставления дополнительных заявлений и иных документов. Выплаты будут производиться до достижения ребенком двух или трех лет (в зависимости от его возраста).

С 1 апреля по 1 октября выплату беззаявительно продлили 4,8 тыс. получателям. До 1 марта 2021 года она продлится еще у порядка 4,7 тыс. семей.

Также отметим, что до конца года действует беззаявительный порядок предоставления субсидий на оплату ЖКУ. В Алтайском крае за 9 месяцев эту субсидию получили 79,7 тыс. семей, в которых проживают 178,1 тыс. человек.

В среднем размер субсидии на семью составляет более 2,2 тыс. рублей в месяц.

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