Ежемесячную выплату из материнского капитала смогут получить все семьи с низкими доходами

Правительство утвердило правила направления средств материнского капитала на ежемесячные выплаты на детей до трех лет. Об этом сообщает правительство России.

Согласно новым правилам, ежемесячную выплату смогут получить все семьи с доходами ниже двух региональных прожиточных минимумов на человека в месяц.

Очередность ребенка на получение выплаты не влияет. Ее можно оформить на каждого ребенка до трех лет.

Выплаты можно получать до тех пор, пока ребенку не исполнится три года. Если семья уже получает единое пособие, то одновременно с ним она может оформить выплату из материнского капитала.

Подать заявление можно через портал госуслуг, в МФЦ или отделении Социального фонда России.

Премьер министр Михаил Мишустин попросил вице-премьера Татьяну Голикову держать процесс выплат на личном контроле.