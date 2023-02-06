6 февраля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Ежемесячную выплату из материнского капитала смогут получить все семьи с низкими доходами

Правительство утвердило правила направления средств материнского капитала на ежемесячные выплаты на детей до трех лет. Об этом сообщает правительство России.

Налоги. Деньги.
Налоги. Деньги.
Pixabay.com

Согласно новым правилам, ежемесячную выплату смогут получить все семьи с доходами ниже двух региональных прожиточных минимумов на человека в месяц.

Очередность ребенка на получение выплаты не влияет. Ее можно оформить на каждого ребенка до трех лет.

Выплаты можно получать до тех пор, пока ребенку не исполнится три года. Если семья уже получает единое пособие, то одновременно с ним она может оформить выплату из материнского капитала.

Подать заявление можно через портал госуслуг, в МФЦ или отделении Социального фонда России.

Премьер министр Михаил Мишустин попросил вице-премьера Татьяну Голикову держать процесс выплат на личном контроле.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость