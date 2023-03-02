2 марта
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Жизнь

Еженедельная акция: барнаульцы жалуются на регулярное отключение воды

Жительница краевой столицы пожаловалась на постоянное отключение воды. Информацией поделилась группа ВКонтакте «Barnaul 22».

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Кран
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Девушка поделилась, что на ул. Северо-Западной отключили воду. Она позвонила в «Росводоканал Барнаул», но никаких прогнозов они не дают.

Горожанка отметила, что в прошлый раз воды не было больше суток от ул. Северо-Западной до пр. Космонавтов. Жительница обращалась и в администрацию Октябрьского района, но это не помогло.

«Подвоз воды в прошлый раз осуществляли только для двух домов на ул. 80-й Гвардейской. Сейчас про подвоз ничего не сказали», — уточнила девушка.

На сайте «Росводоканал Барнаул» сообщают о нештатной ситуации на водопроводе по адрес ул. Селекционная, 38.

Плановое время окончания работ — 20:30. Подвоз воды осуществляют по заявкам.

Ранее воду отключили в 11 домах из-за коммунальной аварии в центре Барнаула.

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