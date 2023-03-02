Еженедельная акция: барнаульцы жалуются на регулярное отключение воды

Девушка поделилась, что на ул. Северо-Западной отключили воду. Она позвонила в «Росводоканал Барнаул», но никаких прогнозов они не дают.

Горожанка отметила, что в прошлый раз воды не было больше суток от ул. Северо-Западной до пр. Космонавтов. Жительница обращалась и в администрацию Октябрьского района, но это не помогло.

«Подвоз воды в прошлый раз осуществляли только для двух домов на ул. 80-й Гвардейской. Сейчас про подвоз ничего не сказали», — уточнила девушка.

На сайте «Росводоканал Барнаул» сообщают о нештатной ситуации на водопроводе по адрес ул. Селекционная, 38.

Плановое время окончания работ — 20:30. Подвоз воды осуществляют по заявкам.

Ранее воду отключили в 11 домах из-за коммунальной аварии в центре Барнаула.