Воду отключили в 11 домах из-за коммунальной аварии в центре Барнаула

Коммунальная авария произошла в Центральном районе Барнаула. «Росводоканал» уже принялся за устранение повреждений, сообщает мэрия Барнаула. Ориентировочное время окончания работ — 6 утра 1 марта.

Оказалась повреждена водопроводная сеть диаметром 150 мм по адресу пр-кт Красноармейский, 61а.

Сотрудники компании уже прибыли на место и откачивают воду из тепловой камеры. Затем они проведут земляные работы.

На месте работают четыре единицы техники и одна бригада специалистов. Также прибыл глава Центрального района Максим Сабына.

На время проведения работ холодное водоснабжение отключили по следующим адресам:

пр-кт Красноармейский , 51 , 53 , 53 г , 61 , 61а , 67 , 69 , 69б , 71 , 71а,

51 53 53 г 61 61а 67 69 69б 71 71а, ул. Папанинцев , 121а.

Для жителей отключенных домов организовали подвоз воды. Машина будет находиться на месте аварии — пр-кт Красноармейский, 61а. до 20:00. А с 20:00 до 22:00 — у дома на пр. Красноармейский, 53.

«Ситуация — на контроле в администрации города и администрации Центрального района», — сообщают в мэрии.

Ранее более 200 человек остались без тепла из-за «коммунального гейзера» в Барнауле.