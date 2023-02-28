Воду отключили в 11 домах из-за коммунальной аварии в центре Барнаула

Оказалась повреждена водопроводная сеть диаметром 150 мм по адресу пр-кт Красноармейский, 61а.
Сотрудники компании уже прибыли на место и откачивают воду из тепловой камеры. Затем они проведут земляные работы.
На месте работают четыре единицы техники и одна бригада специалистов. Также прибыл глава Центрального района Максим Сабына.
На время проведения работ холодное водоснабжение отключили по следующим адресам:
- пр-кт Красноармейский, 51, 53, 53 г, 61, 61а, 67, 69, 69б, 71, 71а,
- ул. Папанинцев, 121а.
Для жителей отключенных домов организовали подвоз воды. Машина будет находиться на месте аварии — пр-кт Красноармейский, 61а. до 20:00. А с 20:00 до 22:00 — у дома на пр. Красноармейский, 53.
«Ситуация — на контроле в администрации города и администрации Центрального района», — сообщают в мэрии.
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