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Происшествия

Более 200 человек остались без тепла из-за «коммунального гейзера» в Барнауле

В двух многоквартирных и трех частных домах отключили отопление из-за коммунальной аварии в переулке Малый Прудской, 40. Об этом сообщает пресс-служба барнаульского филиала СГК.

Коммунальный гейзер в переулке Малый Прудской
Коммунальный гейзер в переулке Малый Прудской
Инцидент Барнаул

Всего без тепла остались 225 жителей. Отопление перекрыли в два многоквартирных — Малый Прудской, 40а, 42а, — и три частных дома.

На месте аварии работают две ремонтные бригады из десяти человек. На замену участка трубопровода потребуется около четырех часов, сообщают в ведомстве. Это связано с тем, что тепловая сеть проложена над землей и имеет небольшой диаметр — 89 мм.

Авария произошла утром 26 февраля в переулке Малый Прудской, 40. Столб воды вырвался наружу и поднялся до пятого этажа. Оказался поврежден надземный трубопровод отопления.

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