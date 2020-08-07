«Фабрика радости» все. Почему владелец трех барнаульских парков распродает аттракционы

6 августа стало известно, что в Барнауле ликвидируют два парка — «Барнаульская крепость» и «Экстрим». Об этом рассказал их учредитель и директор парка «Солнечный ветер» Роман Романов. Больше 10 аттракционов уже выставили на продажу. Вместе с руководителями других парков города Романов подписал открытое письмо губернатору Виктору Томенко с просьбой разрешить наконец-то включить кнопку «пуск» на аттракционах.

Из «фабрики счастья» в «завод слез»

Всего в Барнауле семь частных парков. Сегодня в них можно все: гулять, отдыхать на лавочках, покупать попкорн из местных кафешек. Но нельзя самого главного — кататься на аттракционах.

Поэтому фактическое открытие парков развлечений кажется едва ли не издевательством. Особенно для семей с маленькими детьми, которым приходится объяснять, что им нельзя покататься ни на паровозике, ни на машинке.

Особой опасности запуск аттракционов не несет, утверждает директор «Солнечного ветра» Роман Романов. Всем посетителям готовы предоставить антисептики, протирать после каждого человека поручни, соблюдать необходимую социальную дистанцию.

Массовые мероприятия в связи с запретом здесь тоже не проводят.

«Наш парк один из самых маленьких в городе. Здесь всего 17 тыс. кв. метров. Наша максимальная загрузка в лучшие времена — это тысяча человек. Но и в этом случае на каждого человека, находящегося в парке, приходилось 17 кв. м.», — говорит Романов.

В парке развлечений «Солнечный ветер» распродают аттракционы Дмитрий Лямзин

Простаивающие аттракционы сказываются и на другом бизнесе в парке — убытки терпят работающие в них кафе. А все потому, что сюда приходят только 10% от обычного количества посетителей.

При этом общественное место надо продолжать содержать в должном состоянии. Как минимум ухаживать за аттракционами, убирать территорию своих парков и в довесок аллею ветеранов.

«Наша «фабрика счастья», как я ее называю, находится в кризисе. Мы предлагаем властям детально рассмотреть нашу деятельность. Все ограничения мы готовы соблюдать. Почему мы должны простаивать — я не понимаю," - недоумевает директор «Солнечного ветра».

Впали в состояние амебы

Предприниматель Александр Бурдин занимается сферой развлечений с 2012 года. И его бизнес никогда не был в таком упадке.

В парке развлечений «Солнечный ветер» распродают аттракционы Дмитрий Лямзин

В парке развлечений «Барнаульская крепость» он арендует место под четыре своих аттракциона — «Вальс», 7D-кинотеатр, детскую железную дорогу и водный аттракцион.

Как говорит Бурдин, ему пришлось заложить машину, чтобы выкроить хоть какие-то средства на поддержание своего бизнеса. Субсидии от государства на содержание сотрудников он брать не стал.

«12 тысяч рублей абсолютно не спасут меня при таких убытках. Так что решили просто впасть в состояние амебы и ждать, когда что-то изменится», — пояснил он.

В парке развлечений «Солнечный ветер» распродают аттракционы Дмитрий Лямзин

Но простояв в таком состоянии большую часть лета, предприниматель принял решение расстаться с аттракционами. Он продает их по ценам от 200 тыс. до 3 млн рублей.

«Если мы не заработаем в августе, то мы не понимаем своих перспектив. Сейчас я хочу продать аттракционы, собрать определенную сумму и вложиться в другой бизнес», — сказал Бурдин.

Минус парк?

В ситуации, когда паркам не разрешают работать в полную силу, а некоторые арендодатели разбегаются, учредитель «Барнаульской крепости» и «Экстрима» принял решение ликвидировать оба своих детища.

«Мы приняли решение в связи с экономической ситуацией, что два моих проекта — «Экстрим» и «Барнаульская крепость» — будут ликвидированы. Они затратные, хлопотные, особенно при том уровне неопределенности, в котором мы сейчас существуем», — сообщил Роман Романов.

В парке развлечений «Солнечный ветер» распродают аттракционы Дмитрий Лямзин

Будут ли эти пространства продолжать работать в качестве парков развлечений в следующем году, или новый хозяин найдет им другое применение — неизвестно. «Я ими управлять больше не буду», — подчеркнул Романов.

Им также было принято решение о продаже нескольких аттракционов из парка «Солнечный ветер». Но это, по словам директора, уже обычная практика — неликвидные аппараты продаются, чтобы на их месте появились новые. Детские площадки он и вовсе готов отдать бесплатно в любой барнаульский двор.