Фадеев день. Почему 3 сентября категорически запрещено слушать чужие советы

В чем суть Фадеева дня?
3 сентября христианская церковь чтит память Фаддея — святого апостола. Он родился в сирийском городе Эдесса в 44 году до нашей эры,
Однажды Фаддей пришел в Иерусалим, где услышал проповедь Иоанна Предтечи, принял от него крещение и впоследствии стал учеником Иисуса.
После казни и воскрешения Христа Фаддей отправился проповедовать веру в другие города. В своем родном городе он обратил в христианство князя Авгаря, его народ и жрецов. Затем святой дошел до города Вирит (Бейрут) и построил там церковь. В Вирите же Фаддей скончался в возрасте 44 лет.
Традиции 3 сентября
В праздник на Руси было принято убирать лен. Его раскладывали на лугах так, чтобы вышла лишняя влага. Тогда лен становился мягким и гибким. Раскладывая растение, славяне приговаривали: «Улежи-ка, мой ленок, белый да мягкий, не бойся ни ветру, ни вихрю, ни частого дождичка, ни красного солнышка».
Кроме того, 3 числа убирали последние яблоки — чтобы не истощать дерево. Плоды старались снимать аккуратно, чтобы не повредить.
Еще в этот день сеяли щавель — тогда, по примете, он вырастал вкуснее и полезнее. Также хозяйки квасили и солили капусту, чтобы она хранилась дольше.
На Фадеев день заговаривали вывихи суставов, ссадины, ушибы. Уезжать куда-либо старались во второй половине дня — боялись накликать неудачи. Перед выходом из дома прародители клали в карман сушеный лен.
Запреты на праздник
3 сентября нельзя:
- Слушать чужие советы. Считается, что это плохая примета, которая сделает человека безвольным, приведет к разным бедам и несчастьям;
- Тратить много денег. Следует оценить свои доходы и сэкономить, чтобы Фаддей, наоборот, приумножил богатства;
- Ругаться, ссориться, злиться.
Приметы на Фадеев день
- Верхушки берез пожелтели — к дождю;
- Береза пожелтела снизу — к долгому бабьему лету;
- Рябина долго плодоносит — к дождю;
- Мало рябины — к сухой погоде;
- К этому дню уродилось много желудей — на Рождество будет много снега;
- Куры линяют — к теплой зиме;
- Много паутины — к теплу.