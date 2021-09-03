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Жизнь

Фадеев день. Почему 3 сентября категорически запрещено слушать чужие советы

3 сентября православные отмечают Фадеев день. Почему в праздник нельзя следовать советам и тратить деньги, но можно сеять щавель — в материале altapress.ru.

Ухо.
Ухо.
СС0

В чем суть Фадеева дня?

3 сентября христианская церковь чтит память Фаддея — святого апостола. Он родился в сирийском городе Эдесса в 44 году до нашей эры,

Однажды Фаддей пришел в Иерусалим, где услышал проповедь Иоанна Предтечи, принял от него крещение и впоследствии стал учеником Иисуса.

После казни и воскрешения Христа Фаддей отправился проповедовать веру в другие города. В своем родном городе он обратил в христианство князя Авгаря, его народ и жрецов. Затем святой дошел до города Вирит (Бейрут) и построил там церковь. В Вирите же Фаддей скончался в возрасте 44 лет.

Традиции 3 сентября

В праздник на Руси было принято убирать лен. Его раскладывали на лугах так, чтобы вышла лишняя влага. Тогда лен становился мягким и гибким. Раскладывая растение, славяне приговаривали: «Улежи-ка, мой ленок, белый да мягкий, не бойся ни ветру, ни вихрю, ни частого дождичка, ни красного солнышка».

Лен.
Лен.
СС0

Кроме того, 3 числа убирали последние яблоки — чтобы не истощать дерево. Плоды старались снимать аккуратно, чтобы не повредить.

Еще в этот день сеяли щавель — тогда, по примете, он вырастал вкуснее и полезнее. Также хозяйки квасили и солили капусту, чтобы она хранилась дольше.

Щавель.
Щавель.

На Фадеев день заговаривали вывихи суставов, ссадины, ушибы. Уезжать куда-либо старались во второй половине дня — боялись накликать неудачи. Перед выходом из дома прародители клали в карман сушеный лен.

Запреты на праздник

3 сентября нельзя:

  • Слушать чужие советы. Считается, что это плохая примета, которая сделает человека безвольным, приведет к разным бедам и несчастьям;
Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0
  • Тратить много денег. Следует оценить свои доходы и сэкономить, чтобы Фаддей, наоборот, приумножил богатства;
  • Ругаться, ссориться, злиться.

Приметы на Фадеев день

  • Верхушки берез пожелтели — к дождю;
Березы.
Березы.
CC0
  • Береза пожелтела снизу — к долгому бабьему лету;
  • Рябина долго плодоносит — к дождю;
  • Мало рябины — к сухой погоде;
Рябина.
Рябина.
Анна Зайкова
  • К этому дню уродилось много желудей — на Рождество будет много снега;
  • Куры линяют — к теплой зиме;
  • Много паутины — к теплу.
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