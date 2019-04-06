Факел, кольца и скейтборд: что изменилось с момента первых Олимпийских игр

Первые современные Олимпийские игры открыли 6 апреля 1896 года. С того момента изменилось многое. Грядут XXXII по счету соревнования — они состоятся в 2020 году в Токио. Чему бы удивились наши спортивные предки узнав об олимпиаде в XXI веке — в материале altapress.ru.

Первые олимпийские игры

Древние игры проводились в Греции еще с 776 года до нашей эры и прекратились в 393 году нашей эры. Они были частью языческого праздника в честь Зевса, отца греческих богов и богинь — по этой причине в конце IV века их запретили, сообщает музей археологии и антропологии Пенсильванского университета.

Для возобновления олимпийских состязаний потребовалось больше полутора тысяч лет. Эта идея принадлежала Пьеру де Кубертену. Он предложил провести их в родном ему Париже, но почти единогласно решили отдать первенство в проведении родине состязаний. Современные игры провели в греческих Афинах только в 1896 году. И от современных нам игр они серьезно отличались.

Чем отличаются современные Олимпийские игры

Участие девушек

В древние времен все спортсмены на Олимпиаде были мужчинами. В первых современных играх тоже не участвовали женщины. Первой стала швейцарская графиня Элен де Пуртале, в 1900 году. Девушка вышла на соревнования по парусному спорту и сразу выиграла золото.

Присутствие российской команды

Еще во время первых игр между собой соревновались 241 спортсмена — и ни одного из России. Участвовали 14 стран: Италии, США, Франции, Великобритании, Венгрии (на момент проведения Австро-Венгрия), Австралии, Австрии, Болгарии, Германии, Греции, Дании, Чили, Швейцарии, Швеции.

Спортсмены из России тоже готовились к первой современной Олимпиаде, но средств на участие российской команде не выделили, пишут РИА Новости. Россияне смогли поучаствовать в следующих соревнованиях, в 1900 году.

Олимпийский огонь

Олимпийский факел, как и клятва, на состязаниях появились не сразу. Впервые огонь на Олимпиаде появился только в 1928 году, на Олимпийских играх в Амстердаме. Привычная нам эстафета с пламенем — только в 1939 году в Берлине. Древние греки с огнем тоже не бегали, но использовали при проведении некоторых других торжеств.

Флаг олимпийских игр

Привычный для нас олимпийский флаг из пяти связанных колец, тоже возник не сразу. Его разработал основатель современных Олимпийских игр, Пьер де Кубертен в 1913 году. До этого момента у древних подобного обозначения не было.

Каждое кольцо — символ одной из пяти частей света. Но несмотря на популярную версию — каждое из колец не закреплено за конкретным континентом.

Новые виды спорта

Спортивные ряды Олимпиады постоянно пополняются новыми дисциплинами. Не только древние греки удивились бы некоторым видам спорта на сегодняшнем состязании, но и ее современные основатели в начале XX века. В античности участники соревновались в метании диска и копья, беге, прыжках в длину, борьбе и гонке колесниц.

На летних Олимпийских играх 2020 года, по решению Международного олимпийского комитета, появится каратэ, серфинг, бейсбол, скалолазание и скейтбординг. Они будут действовать только на этих Играх, пишут на сайте Олимпиады.

Награды за победы

Наградой за победу в древности служил венок из дикой оливы. Победителя состязания ставили на бронзовый треножник и давали ему в руки пальмовые ветви.

Победителей первых современных Олимпийских игр тоже увенчивали лавровым венком. Также, вручали серебряную медаль и оливковую ветвь из Священной рощи Олимпии. Специально для них греческий художник рисовал диплом. Обладателей вторых мест награждали бронзовыми медалями.

На современных летних Олимпийских играх в Токио, которые пройдут в 2020 году, медали для победителей изготовят из переработанных мобильных телефонов и других девайсов, пишет Российская газета.