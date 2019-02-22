10 фактов о второй российской женщине-миллиардере Татьяне Бакальчук и ее компании

В России появилась вторая женщина (после Елены Батуриной), состояние которой оценивается больше чем в 1 млрд долларов, сообщил Forbes . Это владелица интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. Ее компанию оценили в 1,2 млрд долларов.

1. Татьяне Бакальчук 43 года. По образованию она преподаватель, сообщает «Коммерсантъ». Замужем, у нее трое детей.

2. Свой бизнес Татьяна Бакальчук открыла вместе с мужем Владиславом. Они начали принимать заказы на одежду из немецких каталогов Otto и Quelle. Через 2 года запустили онлайн-магазин. Поначалу сами доставляли заказы, а складом служила обычная квартира.

3. К созданию бизнеса Татьяну Бакальчук подтолкнуло рождение ребенка:

«Девочке было около месяца, и я хотела опять работать. Было сильное желание сделать что-то такое, чем могла бы заниматься, и плюс, видимо, внутренняя потребность наложилась на то, что достаточно тяжело с ребенком куда-то пойти, что-то купить. На тот момент бизнес не был ориентирован на мам с детьми», — цитирует ее «Коммерсантъ».

Ноутбук. Работа. СС0

4. Развитию Wildberries помог финансовый кризис. В 2009 году компания заключила первый крупный контракт с Adidas. Из-за падения спроса у мирового производителя на складах образовались большие остатки.

«Мы закупили 3 тысяч пар одной модели кроссовок, цена была хорошая. Куда ни глянь, везде у нас стоял Adidas. Года два их продавали, но продали» — цитирует Бакальчук Forbes.

5. В ноябре 2017 года во время «черной пятницы» компания Wildberries обработала 1,1 млн заказов.

6. Forbes поместил Татьяну Бакальчук на 165-е место в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России в 2018».

Работа. Женщина. Компьютер. СС0

7. Владелицу Wildberries обвиняли в нечестной игре, в большом количестве контрафакта, уточняет «Коммерсантъ». Татьяна Бакальчук это не комментировала. Она избегают публичности и редко общается со СМИ.

8. Татьяна Бакальчук одна из первых на рынке интернет-доставки предложила клиентам возможность бесплатно мерить вещи. «Может, бесплатная примерка и невыгодна, но без этого никуда», — считает она.

Смартфон. СС0

9. Ежедневно сайт Wildberries посещают 2 млн пользователей. По данным Forbes, в 2018 году выручка компании составила 1,7 млрд долларов.

10. Девиз Татьяны Бакальчук — «смотреть только вперед, идти только вперед»: