Фальшивая сережка и сыр камамбер. Тест: как хорошо вы знаете известные картины

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«Звездную ночь» и «Джоконду» помнит почти каждый. А назвать картину, которая стала прототипом города известной франшизы «Властелин колец», могут не все. Проверьте себя с тестом altapress.ru.
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