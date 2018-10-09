Фанаты Нюши пришли в восторг от фото беременной певицы

Певица Нюша показала кадры семейной идиллии с мужем. Сейчас артистка находится на последних месяцах беременности.

На пляжном снимке в Майами 28-летняя Нюша позирует вместе с мужем — Игорем Сивовым.

Поклонники стали гадать, кто родится у пары. Однако к единому мнению не пришли. Кто-то даже предположил, что они станут родителями двойни. Многие отметили, какой умиротворенной выглядит артистка, и пожелали ей легких родов, пишет mail.ru.

«Такая счастливая тут», «Красавица! Легких родов!», «Беременность всем к лицу», «Скорей роди здорового малыша!» — пишут певице.

Летом 2017 года певица вышла замуж за советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова. О беременности звезды поклонники стали догадываться в начале апреля 2018-го, официально свое интересное положение певица подтвердила в конце мая. Для Нюши наследник станет первенцем, а для ее мужа — третьим ребенком.