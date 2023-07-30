Фанаты устроили землетрясение, танцуя на концерте Тейлор Свифт

Сотни фанатов так активно танцевали на концерте Тейлор Свифт, что ученые сначала перепутали их танец с землетрясением. Сейсмическая активность была эквивалентна землетрясению магнитудой 2,3.
По словам ученых, фанатские волнения длились около 10 часов.
"Музыка, динамики, ритм. Вся эта энергия может вонзаться в землю и сотрясать ее", - заявила Каплан-Ауэрбах, сейсмолог и профессор геологии в Университете Западного Вашингтона.
По словам сейсмолога, подобный случай уже фиксировали в 2011 году на матче местной футбольной команды, когда болельщики радовались победам.
Несмотря на "дрожь земли", фанаты и сама Тейлор Свифт остались очень довольны концертом.