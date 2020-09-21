Фара, бензобак и сумка с водкой. Что еще убрали барнаульские чиновники за нерадивыми гражданами

Несколько часов активисты убирались на территории березовой рощи, начиная с ул. А. Петрова до ул. Юрина. Было собрано более 60 мешков мусора (общим объемом около 15 тыс. л). Машину для вывоза мусора предоставила администрация Индустриального района. В результате стало чище на пространстве площадью более 1 тыс. кв. м.
«Мы все знаем об опасности, грозящей окружающей среде и ставшей порождением цивилизации. Но в наших силах уменьшить и предотвратить ущерб, наносимый природе, — отметила председатель Молодежного совета Кадастровой палаты Екатерина Лузина. — Элементарная экологическая культура — необходимый вклад каждого жителя в здоровье окружающей природной среды».
То, с чем столкнулась молодежь во время уборки — показатель безответственного отношения обитателей прилегающих к роще жилых кварталов, гаражей, автосервисов и т.д. Несколько несанкционированных свалок мусора в вырытых ямах, очень много бутылок, пакетов, картонных коробок, строительный мусор, старая обувь и посуда.
Из необычных вещей были найдены фара, крышка бензобака, садовая тележка, несколько связок ключей. Но больше всего удивила другая находка — сумка с шампунем, водкой, упаковкой лекарства и компакт-диском.
«Несмотря на кучи мусора вокруг, — делится впечатлениями Екатерина Лузина, — в роще растут грибы. Много грибов. Такой контраст еще раз заставляет задуматься: каждый должен заботиться о природе, приносить ей только пользу. Ведь чисто не там, где убирают, а там — где не мусорят. Это просто, но именно это поможет сберечь красоту родного края».