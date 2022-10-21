«Фас» на контрабанду. Как алтайские таможенники ищут запрещенку с помощью собак: хвостатый фоторепортаж altapress.ru

Список того, что в Россию ввозить нельзя, довольно широк. Помимо запрещенных веществ в список входят медицинская техника, некоторые препараты, ножи (и вообще все, что можно использовать как оружие) и многое другое.
Ольга Ковалева, начальник барнаульского таможенного поста, говорит: «Однажды человек пытался ввести эндоскопы, выдавая их за товар для личного пользования. Рассказать, зачем ему они нужны, тем более, в таком количестве, гражданин не смог».
Под видом товаров «для личного пользования» пытаются привести также и целые партии вещей, которые явно предназначены для продажи. Так, у сотрудников таможенной службы вызывают подозрения однотипные посылки, которые приходят конкретному гражданину регулярно. Иными словами, если несколько раз подряд заказать с интернета много-много чехлов на телефон, придется объясняться.
Сегодня без уплаты госпошлины можно привести в Россию товары на сумму не более тысячи евро. А их вес не должен превышать 31 кг.
Также пошлиной не облагаются детские вещи. Поэтому некоторые граждане пытаются выдать взрослую одежду за детскую. Однако сотрудники таможенного поста тщательно измеряют все штанишки и кофточки.
В целом, любые «неоднозначные» товары подлежат тщательному досмотру. В этом специалистам помогают не только соответствующие «гаджеты», но и служебные собаки.
Мы познакомились с одной из них, немецкой овчаркой Несси. Она показала любопытным журналистам, как находит наркотические вещества и табак. На это задание у четвероногой сотрудницы уходит всего несколько секунд. Она зажимает сверток лапами и все — запрещенка не пройдет.
Еще служебные собаки умеют находить оружие и деньги. Причем, последние могут не только обнаружить, но и отличить по номиналу. Для этого хвостатым дают понюхать два брикета. Они сделаны из мелконарезанных купюр разного номинала. Так что, для этих животных деньги точно пахнут.
У Несси плотный график: ежедневные рабочие задачи и тренировки несколько раз в неделю. В свободное время она любит спать и грызть мячик. В качестве лакомства предпочитает колбасу. Кажется, по выходным мы все немного Несси.
Кстати, скоро мы познакомимся с этой красоткой поближе.