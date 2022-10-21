«Фас» на контрабанду. Как алтайские таможенники ищут запрещенку с помощью собак: хвостатый фоторепортаж altapress.ru

Немецкая овчарка по кличке Несси мастерски находит наркотические вещества и табачные изделия. Ее коллеги, другие собаки, служащие на барнаульской таможне, способны найти оружие и другую запрещенку. А еще отличить по запаху крупные и мелкие купюры. Рабочие будни умницы Несси — в нашем фоторепортаже.

Список того, что в Россию ввозить нельзя, довольно широк. Помимо запрещенных веществ в список входят медицинская техника, некоторые препараты, ножи (и вообще все, что можно использовать как оружие) и многое другое.

Ольга Ковалева, начальник барнаульского таможенного поста, говорит: «Однажды человек пытался ввести эндоскопы, выдавая их за товар для личного пользования. Рассказать, зачем ему они нужны, тем более, в таком количестве, гражданин не смог».

Под видом товаров «для личного пользования» пытаются привести также и целые партии вещей, которые явно предназначены для продажи. Так, у сотрудников таможенной службы вызывают подозрения однотипные посылки, которые приходят конкретному гражданину регулярно. Иными словами, если несколько раз подряд заказать с интернета много-много чехлов на телефон, придется объясняться.

Барнаульский таможенный пост. Анна Зайкова. Барнаульский таможенный пост. Анна Зайкова. Барнаульский таможенный пост. Анна Зайкова. Барнаульский таможенный пост. Анна Зайкова. Барнаульский таможенный пост. Анна Зайкова.

Сегодня без уплаты госпошлины можно привести в Россию товары на сумму не более тысячи евро. А их вес не должен превышать 31 кг.

Также пошлиной не облагаются детские вещи. Поэтому некоторые граждане пытаются выдать взрослую одежду за детскую. Однако сотрудники таможенного поста тщательно измеряют все штанишки и кофточки.

В целом, любые «неоднозначные» товары подлежат тщательному досмотру. В этом специалистам помогают не только соответствующие «гаджеты», но и служебные собаки.

Мы познакомились с одной из них, немецкой овчаркой Несси. Она показала любопытным журналистам, как находит наркотические вещества и табак. На это задание у четвероногой сотрудницы уходит всего несколько секунд. Она зажимает сверток лапами и все — запрещенка не пройдет.

Еще служебные собаки умеют находить оружие и деньги. Причем, последние могут не только обнаружить, но и отличить по номиналу. Для этого хвостатым дают понюхать два брикета. Они сделаны из мелконарезанных купюр разного номинала. Так что, для этих животных деньги точно пахнут.

У Несси плотный график: ежедневные рабочие задачи и тренировки несколько раз в неделю. В свободное время она любит спать и грызть мячик. В качестве лакомства предпочитает колбасу. Кажется, по выходным мы все немного Несси.

Барнаульский таможенный пост. Анна Зайкова. Барнаульский таможенный пост. Анна Зайкова. Барнаульский таможенный пост. Анна Зайкова. Барнаульский таможенный пост. Анна Зайкова. Барнаульский таможенный пост. Анна Зайкова. Барнаульский таможенный пост. Анна Зайкова.

Кстати, скоро мы познакомимся с этой красоткой поближе.