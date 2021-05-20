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Жизнь

ФАС отложила дело Алтайкрайгазсервиса о четырехкратном росте цен

Управление ФАС по Алтайскому краю рассмотрело дело Алтайкрайгазсервиса о завышении цен на сжиженный углеводородный газ для бытовых нужд. Ответчик заявил ходатайство о приобщении к материалам дела новых документов и доказательств.

Газ.
Газ.
СС0

Комиссия решила отложить рассмотрение дела.

Как уже сообщалось, компания подозревается в установлении и поддержании монопольно высокой цены на услуги по доставке бытового газа в баллонах.

Поводом для возбуждения дела стали многочисленные обращения жителей разных районов Алтайского края с жалобами на резкое увеличение стоимости поставки газа.

Выяснилось, что средняя цена услуги поставки газа в баллонах для потребителей края с 2020 года увеличилась в 4 раза. При этом Алтайкрайгазсервис не предоставлял экономическое обоснование повышения стоимости.

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