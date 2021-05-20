ФАС отложила дело Алтайкрайгазсервиса о четырехкратном росте цен

Комиссия решила отложить рассмотрение дела.
Как уже сообщалось, компания подозревается в установлении и поддержании монопольно высокой цены на услуги по доставке бытового газа в баллонах.
Поводом для возбуждения дела стали многочисленные обращения жителей разных районов Алтайского края с жалобами на резкое увеличение стоимости поставки газа.
Выяснилось, что средняя цена услуги поставки газа в баллонах для потребителей края с 2020 года увеличилась в 4 раза. При этом Алтайкрайгазсервис не предоставлял экономическое обоснование повышения стоимости.