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26 декабря
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Жизнь

ФАС признал виновным HeadHunter в нарушении закона о конкуренции

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала портал по подбору персонала HeadHunter нарушителем закона о защите конкуренции, сообщает РИА «Новости».

Работа. Женщина. Компьютер.
Работа. Женщина. Компьютер.
СС0

ФАС возбудила дела против сервисов по поиску работы HeadHunter, Superjob и Rabota.ru еще в апреле. При работе с ними было ограничено использование программного обеспечения по автоматизированному подбору персонала. В сентябре дела в отношении Superjob и Rabota.ru закрыли, а по HeadHunter рассмотрение продолжили.

В результате ФАС признала, что сервис нарушил закон о защите конкуренции. Его действия создавали препятствия для разработчиков приложений, предназначенных для взаимодействия с базой данных.

Расследование проводили на основании заявления разработчика сервиса по автоматизированному подбору персонала. Его клиенты — работодатели, кадровые агентства — столкнулись с проблемами при работе с сервисом по поиску работы hh.ru. HeadHunter блокировал работодателей, которые использовали сторонние сервисы по подбору персонала, и предлагал взамен собственный со схожим функционалом. При этом компания препятствовала организации взаимодействия сторонних сервисов с собственной базой данных.

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