ФАС признал виновным HeadHunter в нарушении закона о конкуренции

ФАС возбудила дела против сервисов по поиску работы HeadHunter, Superjob и Rabota.ru еще в апреле. При работе с ними было ограничено использование программного обеспечения по автоматизированному подбору персонала. В сентябре дела в отношении Superjob и Rabota.ru закрыли, а по HeadHunter рассмотрение продолжили.

В результате ФАС признала, что сервис нарушил закон о защите конкуренции. Его действия создавали препятствия для разработчиков приложений, предназначенных для взаимодействия с базой данных.

Расследование проводили на основании заявления разработчика сервиса по автоматизированному подбору персонала. Его клиенты — работодатели, кадровые агентства — столкнулись с проблемами при работе с сервисом по поиску работы hh.ru. HeadHunter блокировал работодателей, которые использовали сторонние сервисы по подбору персонала, и предлагал взамен собственный со схожим функционалом. При этом компания препятствовала организации взаимодействия сторонних сервисов с собственной базой данных.