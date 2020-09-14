«Фашисты проводили над нами эксперименты». Жительница Барнаула требует установки памятника детям-узникам концлагерей

В редакцию altapress.ru обратилась Алла Лучинина, председатель краевого Совета бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей. Она больше 15 лет добивается установки памятника детям-узникам концлагерей в Барнауле. Но безуспешно.

Освобожденные дети Освенцима. wikimedia.org.

Алла Лучинина,

бывший несовершенный узник концлагерей:

— Еще к Карлину ходила и к многим другим. Все говорят, что я не очень-то похожа на узника. Так сколько лет прошло? К одному депутату пришла, он сидит так в полудреме. Рассказываю об обращениях, письмах, он даже не слышит, а потом: «А?». Я говорю: «Бэ!». Я человек, наверное, плохо воспитанный, но ни перед кем не пресмыкалась никогда, никого не боялась и не боюсь. Прошла кучу инстанций: и весь депутатский корпус, и фракции. Многие обещали-обещали, а потом затихали.

Altapress.ru обратился в мэрию города. В ответе пояснили, что вопрос о установке такого памятника неоднократно рассматривался. Культурологическая комиссия заключила, что в Барнауле есть Мемориал Славы, который призван объединить всех пострадавших в годы Великой Отечественной войны. Так что увековечивать память о несовершенных узниках возможно лишь с помощью музейных экспозиций и книг.

Барнаульцы после шествия в составе Бессмертного полка пришли на Мемориал Славы. Михаил Хаустов

Администрация города работает над другим памятником — «Дети войны», который установят в сквере Ветеранов, на перекрестке улицы Аванесова и переулка Карева. Лучинина с таким решением не согласна.

Алла Лучинина,

бывший несовершенный узник концлагерей:

— Знаете, детей войны — полстраны. Ничего не имею против, война ни для кого не сахар, но они ее не нюхали, не дрожали, каждую секунду опасаясь быть уничтоженными. А из нас кровь качали литрами, эксперименты ставили и драли, как сидоровых коз — чудом выжили. И дети-блокадники — герои. Я общалась с ними: «Ой, я ничего не помню». А я все помню, с дрожью.

В мэрии пояснили, что память несовершенных узников концлагерей так или иначе будет увековечена: на эскизе скульптурной композиции изображена одна из детских фигур, которая символизирует узника.

Когда установят новый памятник — в администрации не ответили. Известно, что источник финансирования работы еще не определен, но процесс идет.