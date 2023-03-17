Федеральный бизнес-эксперт учит в Барнауле продавать недвижимость даже без «Нельзяграма»

Лучший бизнес-тренер по недвижимости в России в 2022 году Елена Мельниченко проводит двухдневный семинар в Барнауле. Она делится с риелторами полезными маркетинговыми инструментами, советами по копирайтингу и эффективным переговорам с клиентами.

Наставник экспертов по продажам расскажет о том, как выстроить эффективную коммуникацию с клиентом и завоевать его интерес и доверие с помощью звонков, SMM и маркетинга.

Например, по мнению Мельниченко, холодные звонки и спам-рассылки уходят в прошлое.

«Ленты соцсетей, пестрящие выложенными квартирами и шахматками, все больше становятся похожими на агрегатор „Авито“ и вызывают сплошной негатив у потенциальных клиентов. Таргет в „Нельзяграм“ умер окончательно и бесповоротно, а „ВКонтакте“ пока сплошная темная дыра, большая и непонятная для эксперта с ограниченным количеством времени на понимание новых алгоритмов», — пишет она в своих соцсетях.

Тренер советует планомерно выдавать клиентам полезный материал, который не вынудит человека отписаться, а наоборот подогреет его интерес.

Елена Мельниченко. Страница Елены Мельниченко во «Вконтакте»

Елена Мельниченко — автор шести курсов для риелторов по продажам, а также «делового бестселлера» в художественной упаковке «Кофе для стажера. Сто дней одного агента».

Книга рассказывает о буднях вчерашнего врача-студента Марка Запольского, который стал стажером крупного московского агентства недвижимости. Как отмечается в аннотации, это также мощный тренинг. Здесь показано, как выявить потребность клиента, вести сложные переговоры и многое другое.

Чтобы послушать выступление бизнес-тренера, в Барнаул приехали агенты компании «Этажи» из Бийска, Новокузнецка и Горно-Алтайска.