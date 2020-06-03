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3 июня
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Жизнь

Путин очень зол: федеральный режим ЧС введен в Красноярском крае

Президент России Владимир Путин подписал документ о введении режима ЧС федерального масштаба в Норильске, где еще в конце мая разлились 20 тыс. тонн дизельного топлива. Это грозит экологической катастрофой не только городу, но и всему арктическому региону.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

О чрезвычайном происшествии президенту доложил на специальном совещании губернатор Красноярского края Александр Усс. Он обозначил и виновных — это руководство компании «Норникель». По словам губернатора, руководство компании не сообщило об аварии на ТЭЦ-3.

Но такой ответ Путина совсем не удовлетворил, а даже разозлил. «Ну и что будем делать?» — спросил он. Президент был возмущен бездействием краевых властей, которое продолжалось несколько дней. А о случившемся правительство Усса узнало из соцсетей, да и то — случайно.

На самом деле 29 мая на территории ТЭЦ-3 в Норильске из-за проседания фундамента свай разгерметизировался резервуар хранения дизельного топлива, в результате чего примерно 20 тыс. тонн топлива вылилось на технологическую дорогу. На место разлива въехал автомобиль, произошло возгорание.

Но самое печальное в том, что часть топлива попала в реки Амбарную и Дальдыкан и начало дальше распространяться по региону.

Путин поручил министру энергетики Александру Новаку срочно проработать вопрос ликвидации ЧС. Судьба губернатора Усса теперь зависит от того, какими последствиями обернется эта экологическая катастрофа.

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