Федеральный телеканал снял о красотах и людях Алтая еще один фильм

Премьера фильма «Алтайский край: след на земле» состоится 13−14 июля на телеканале «Россия-24». Как сообщает сайт регионального правительства, картина посвящается жителям края — как известным, так и совершенно обычным.

Фильм автора и журналиста Алексея Михалева выйдет в эфир 13 июля в 17.14 минут, в воскресенье, 14 июля, — в 21.31 и в 0.31 минуту. В понедельник предусмотрен повтор в 14.32 минуты. Время трансляции московское, оно может быть изменено.

За девять дней работы федеральные журналисты побывали в Бочкарях и Белокурихе, в Сростках и Бийске. Знаменитые жители Алтайского края, например экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин, рассказывают, за что они любят свою родину.

Выход картины в некоторым смысле связан с «Шукшинскими днями на Алтае», которые пройдут в конце июля в Сростках.