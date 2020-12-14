Федеральный центр травматологии в Алтайском крае начнет принимать по профилю в 2021 году

В Алтайском крае продолжают необходимые процедуры, чтобы вернуть мобилизованные для борьбы с ковидом медучреждения к работе по профилю. В Минздрав РФ уже отправили заявку о выводе коек Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования, сообщили в правительстве края.