Федеральный центр травматологии в Алтайском крае начнет принимать по профилю в 2021 году

В крае пустует 23% коечного фонда, который развернули для лечения ковидных больных.
«За весь период мы снизили количество коечного фонда на 1290, и на сегодня это 4623 койки», — рассказал глава алтайского минздрава Дмитрий Попов.
В Минздрав России власти направили обращение о выводе коечного фонда Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования.
Учреждению потребуется подготовка, чтобы уже в новом году вновь начать работу по профилю.
С 14 декабря в крае возобновилась плановая медпомощь. В Instagram краевого минздрава жители активно интересовались, когда вернут ковидные госпитали к основному профилю, в частности, многих интересовало открытие для нековидных пациентов центра травматологии.