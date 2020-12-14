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Жизнь

Федеральный центр травматологии в Алтайском крае начнет принимать по профилю в 2021 году

В Алтайском крае продолжают необходимые процедуры, чтобы вернуть мобилизованные для борьбы с ковидом медучреждения к работе по профилю. В Минздрав РФ уже отправили заявку о выводе коек Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования, сообщили в правительстве края.

Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования Алтайского края.
Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования Алтайского края.
Антон Федотов / altairegion22.ru

В крае пустует 23% коечного фонда, который развернули для лечения ковидных больных.

«За весь период мы снизили количество коечного фонда на 1290, и на сегодня это 4623 койки», — рассказал глава алтайского минздрава Дмитрий Попов.

В Минздрав России власти направили обращение о выводе коечного фонда Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования.

Учреждению потребуется подготовка, чтобы уже в новом году вновь начать работу по профилю.

С 14 декабря в крае возобновилась плановая медпомощь. В Instagram краевого минздрава жители активно интересовались, когда вернут ковидные госпитали к основному профилю, в частности, многих интересовало открытие для нековидных пациентов центра травматологии.

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