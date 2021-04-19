Федосеева-Шукшина хочет отсудить миллион у пасынка Алибасова за оскорбления

Советская и российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина подала в суд на сына муже Бари Алибасова. Она намерена отсудить у него миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

82-летняя актриса утверждает, что Бари Алибасов-младший неоднократно оскорблял ее, пишет lady.mail.ru.

«Чего только я не наслушалась от него за все это время! „Сумасшедшая старуха“ — это, можно сказать, самый „ласковый“ эпитет, которым он меня наградил в публичном поле. Были и похлеще», — говорит Федосеева-Шукшина.

По словам женщины, Алибасов-младший ни разу не извинился за публичные оскорбления. Поэтому мачеха решила проучить его «рублем». «Наказывать — так побольнее, а для него главное деньги», — объяснила свою позицию актриса.

Напомним, в декабре 2020 года Федосеева-Шукшина подала на развод с Алибасовым, однако в марте 2021 отменила бракоразводный процесс через суд. Пара вместе с 2018 года.

Музыкант женат пятый раз, для актрисы это уже шестой брак.