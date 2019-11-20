Федотов день. Народные приметы 20 ноября: что запрещалось делать детям

Федотов день — народный праздник, который отмечают 20 ноября. В народе ему дали несколько прозвищ: «Федот Ледостав», «Федот Корчемник» и еще «Зимородок». В Федотов день детям запрещали подходить к водоемам. Откуда взялось это правило и с какими народными приметами связано 20 ноября — в нашем материале.

Народные традиции 20 ноября

Народное прозвище дня появилось на основе церковного календаря. Христиане 20 ноября почитают память святого мученика Феодота, пишет hollydays.ru. А «Ледоставом» его прозвали, потому что в этот день лед продолжал сковывать водоемы. Предки подмечали: «Федот лед ведет».

Святого Феодота на Руси считали покровителем женского рукоделия. Поэтому 20 ноября женщины садились за прядение и ткачество.

Прочный лед на водоемах во многих местностях существенно облегчал жизнь, потому что вместе с его появлением открывались «зимние дороги». Но в первые недели, когда лед еще только образовывался, детям строго запрещали подходить к берегам водоемов. «Детство беспечно, за небрежность мать себя будет корить вечно», — говорили люди.

Морозы. Зима. Лед. СС0

Народные приметы 20 ноября