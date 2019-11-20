Федотов день. Народные приметы 20 ноября: что запрещалось делать детям

Народные традиции 20 ноября
Народное прозвище дня появилось на основе церковного календаря. Христиане 20 ноября почитают память святого мученика Феодота, пишет hollydays.ru. А «Ледоставом» его прозвали, потому что в этот день лед продолжал сковывать водоемы. Предки подмечали: «Федот лед ведет».
Святого Феодота на Руси считали покровителем женского рукоделия. Поэтому 20 ноября женщины садились за прядение и ткачество.
Прочный лед на водоемах во многих местностях существенно облегчал жизнь, потому что вместе с его появлением открывались «зимние дороги». Но в первые недели, когда лед еще только образовывался, детям строго запрещали подходить к берегам водоемов. «Детство беспечно, за небрежность мать себя будет корить вечно», — говорили люди.
Народные приметы 20 ноября
- Если 20 ноября падает много снега, стоит ждать сильного весеннего половодья.
- Первый снег на Федотов день — к хорошему урожаю ржи.
- Предки смотрели на выпавший снег. Если он плотно лег к стенам дома, то хорошего урожая ждать не стоит, а если между сугробом и стеной есть зазоры — то богатым.
- Гололед 20 ноября — к такой же погоде еще на несколько дней.
- Беспокойный крик галок — к снегопаду.