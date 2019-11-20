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Жизнь

Федотов день. Народные приметы 20 ноября: что запрещалось делать детям

Федотов день — народный праздник, который отмечают 20 ноября. В народе ему дали несколько прозвищ: «Федот Ледостав», «Федот Корчемник» и еще «Зимородок». В Федотов день детям запрещали подходить к водоемам. Откуда взялось это правило и с какими народными приметами связано 20 ноября — в нашем материале.

Замерзший водоем. Лед.
Замерзший водоем. Лед.
СС0

Народные традиции 20 ноября

Народное прозвище дня появилось на основе церковного календаря. Христиане 20 ноября почитают память святого мученика Феодота, пишет hollydays.ru. А «Ледоставом» его прозвали, потому что в этот день лед продолжал сковывать водоемы. Предки подмечали: «Федот лед ведет».

Святого Феодота на Руси считали покровителем женского рукоделия. Поэтому 20 ноября женщины садились за прядение и ткачество.

Прочный лед на водоемах во многих местностях существенно облегчал жизнь, потому что вместе с его появлением открывались «зимние дороги». Но в первые недели, когда лед еще только образовывался, детям строго запрещали подходить к берегам водоемов. «Детство беспечно, за небрежность мать себя будет корить вечно», — говорили люди.

Морозы. Зима. Лед.
Морозы. Зима. Лед.
СС0

Народные приметы 20 ноября

  • Если 20 ноября падает много снега, стоит ждать сильного весеннего половодья.
  • Первый снег на Федотов день — к хорошему урожаю ржи.
  • Предки смотрели на выпавший снег. Если он плотно лег к стенам дома, то хорошего урожая ждать не стоит, а если между сугробом и стеной есть зазоры — то богатым.
  • Гололед 20 ноября — к такой же погоде еще на несколько дней.
  • Беспокойный крик галок — к снегопаду.
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