Феминистка из Барнаула поменяла отчество на матчество

Девушка пояснила, что она придерживается феминистских убеждений. Также не хочет носить «печать» родителя, которого не видела ни разу в жизни.

«О том, чтобы взять мамину фамилию и матроним, я начала задумываться еще в 16−17 лет. Но до восемнадцати паспортные данные менять нельзя. Полтора года назад наконец-то дождалась, явилась в загс, обрисовала ситуацию заведующей. Очень боялась, что мне не разрешат, ведь аналога маминого имени Анна в мужском роде нет. Но заведующая, услышав объяснение, вошла в мое положение», — рассказала девушка.

По ее словам, мать к такой инициативе отнеслась холодно, но не осудила.

«Думаю, в глубине души ей все же приятно. Хотя для меня не это главное. Мне комфортно с такой записью в паспорте. Я стала самой собой», — добавила Анастасия.

Феминистка сменила отчество. Барнаул. ria.ru.

Стоит отметить, что в интернете есть петиция, которая на законодательном уровне предлагает закрепить матчества. В противном случае, как считает автор идеи, права женщин ущемлены.

В петиции говорится, что в пункте втором статьи 58-й Семейного кодекса прямо сказано, что «отчество ребенку присваивается по имени отца, если иное не предусмотрено законами субъектов Российской Федерации или не основано на национальном обычае».

«Но в большинстве случаев таких законов или обычаев нет. Отчество дают по отцу. Хотя ничего странного в звучании матчеств нет. Например, Сафронова Галина Еленовна, Иванова Ольга Галиновна, Савченко Олег Оксанович. Мы считаем, что такие права как возможные должны быть предоставлены и прописаны в законодательстве. А будут ли их применять граждане — это уже личное дело каждого», — пишет автор петиции.

На данный момент за петицию проголосовали 145 человека, против — 811. Если наберется 100 тыс. положительных отметок, то инициативу изучат экспертные группы, которые могут рекомендовать их для рассмотрения Госдумой.