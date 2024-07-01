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Жизнь

Фестиваль драконов, авария с автобусом и долгожданные дожди. Что произошло на Алтае 1 июля

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 1 июля.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

◆ На барнаульском гребном канале состоялись международные соревнования «Алтайская регата. Фестиваль Драконов». В них состязались 560 спортсменов из России, Узбекистана, Вьетнама, Малайзии, Мьянмы, Камбоджи, Индонезии, Филиппин и Индии.

◆ Почти две недели дождей ожидают жителей Алтайского края. Синоптики прогнозируют осадки с 1 июля по 12 июля. Температура днем будет от +22 до +27 градусов.

◆ В Барнауле перекрыли часть Красноармейского проспекта. Что там происходит и как это отразится на движении общественного транспорта и пробках — можно посмотреть здесь.

◆ В Бийске грузовик столкнулся с пассажирским автобусом ПАЗ, и тот влетел в остановку с людьми. Два человека госпитализированы.

◆ Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае сообщил, что к настоящему моменту в регионе не обнаружены комары, переносящие опасные инфекционные заболевания.

◆ Всеобщая льготная ипотека — всё. Гендиректор барнаульского агентства недвижимости «Династия 24» Дмитрий Дворядкин объяснил, к каким ценам и условиям теперь готовиться при покупке жилья.

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