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Фестиваль фермерской еды «СВОЕ» — впервые за Уралом!

17 и 18 августа 2019 года фестиваль фермерской еды «СВОЁ» пройдет в Барнауле. Всероссийский фестиваль фермерской еды «СВОЕ» проводится с 2017 года и впервые география фестиваля расширилась — фестиваль перешагнул за Урал. Идейным вдохновителем и главным организатором фестиваля в Барнауле является АО «Россельхозбанк» при активной поддержке Правительства Алтайского края и администрации города Барнаула.

В течение двух дней фестиваля фермеры Алтайского края, Республики Алтай и соседних регионов представят свою продукцию. На ярмарке будет представлена свежая молочная и мясная продукция, охлажденная рыба, мед нового урожая, овощи и фрукты, сыр, кондитерские изделия

Для каждого из дней подготовлена насыщенная программа, как для взрослых, так и для детей. Малыши и их родители смогут посетить мини — зоопарк и детскую зону, принять участие в самых разнообразных мастер-классах.

Для гостей фестиваля выступят лучшие коллективы Алтайского края.

Еда, музыка, развлечения и, разумеется, отличное настроение гарантированы каждому, кто посетит в эти дни площадь им. Сахарова. Время работы фестиваля — с 10:00 до 20:00. Вход свободный.

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