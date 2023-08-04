Фестиваль меда пройдет в Барнауле 26 августа

В Барнауле 26 августа в Изумрудно парке пройдет фестиваль меда в рамках гастрофестиваля "Алтайские бренды. Из сердца Алтая", сообщает пресс-центр мэрии.

В парке на центральной аллее представят таежный, горный, степной, луговой мед.

Конечно, с дегустацией. Медовики поделятся фактами и историями о пчеловодстве, познакомят с экспонатами музея пчеловодства Алтайского края и организуют мастер-классы по изготовлению изделий из воска.

Кроме того, посетители смогут поучаствовать в народном голосовании за звание "Лучший мед Алтая – 2023".

Также гости фестиваля смогут попытать удачу в медовой лотерее, которая будет проводиться каждые два часа. Победители получат медовые наборы.

Помимо прочего, на фестивальной площадке будет работать выставка меда и медовых композиций с экстрактами алтайских трав и ягод от 23 алтайских компаний.