Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 мая 22°C
244

Фестиваль мороженого и красок: как пройдет грандиозный детский праздник в Парке спорта

2 июня Парк спорта и журнал «Телепарк» приглашают на грандиозный детский праздник — Фестиваль мороженого. В программе — творческие мастер-классы, флешмоб с красками Холи и удивительное крио-шоу для детей. А также полезный лекторий для родителей и, конечно, множество видов любимого десерта для всех гостей праздника! Начало в 12.00. Вход свободный.

Мороженое.
Мороженое.
СС0

На территории Парка спорта Алексея Смертина (ул. Энтузиастов, 12-в) будут работать тематические площадки для детей от известного производителя мороженого «Инмарко» и фотозона с гигантскими рожками от торговых марок «КрасноАлтайское» и «Ремесленное» производителя «АгроСевТорг». ИСК «Союз» пригласит любимых персонажей из популярных мультфильмов и познакомит с миром сказочных приключений в завесе цветного дыма. Успейте сделать неповторимые фотографии! Хобби-маркет Handmad проведет серию творческих мастер-классов, а федеральный образовательный сервис «ИнПро» познакомит с увлекательными миром науки и раскроет тайны песочной анимации. Кроме того, будет много сюрпризов от компании Fogel и сети распродаж «Галамарт». А еще каждый час (12.00, 13.00, 14.00 и 15.00) будет проходить бесплатная дегустация пиццы от «Папы Джонс»! Завершится праздник ярким и незабываемым флешмобом с красками Холи.

На главной сцене праздника состоится анимационная и шоу-программа для детей от «Сказки hall», крио-шоу с облаками леденящего пара, а для родителей — лекторий, спикеры которого поделятся важными моментами в области воспитания детей, основ этикета и здоровья.

  • 12.00 — Евгения Скиба, эксперт в области этикета и мама двоих детей, расскажет про базовые правила современного этикета.
  • 13.00 — Анна Паутова, педагог-психолог, руководитель образовательного кластера «Растем вместе», выступит с темой «Дети настоящего и будущего: как найти баланс и не сойти с ума».
  • 14.00 — Виктория Кудряшова, руководитель центра развития мозга и проекта Neuroum, врач-невролог, остеопат, мануальный терапевт, член Российской остеопатической ассоциации, выступит с темой «Искусство быть услышанными родителями».

(0+)

Организатор
Организатор
Организатор
Организатор
Генеральный партнер
Генеральный партнер
Генеральный партнер
Генеральный партнер
Генеральный партнер
Генеральный партнер
Генеральный партнер
Генеральный партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость