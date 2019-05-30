Фестиваль мороженого и красок: как пройдет грандиозный детский праздник в Парке спорта

На территории Парка спорта Алексея Смертина (ул. Энтузиастов, 12-в) будут работать тематические площадки для детей от известного производителя мороженого «Инмарко» и фотозона с гигантскими рожками от торговых марок «КрасноАлтайское» и «Ремесленное» производителя «АгроСевТорг». ИСК «Союз» пригласит любимых персонажей из популярных мультфильмов и познакомит с миром сказочных приключений в завесе цветного дыма. Успейте сделать неповторимые фотографии! Хобби-маркет Handmad проведет серию творческих мастер-классов, а федеральный образовательный сервис «ИнПро» познакомит с увлекательными миром науки и раскроет тайны песочной анимации. Кроме того, будет много сюрпризов от компании Fogel и сети распродаж «Галамарт». А еще каждый час (12.00, 13.00, 14.00 и 15.00) будет проходить бесплатная дегустация пиццы от «Папы Джонс»! Завершится праздник ярким и незабываемым флешмобом с красками Холи.
На главной сцене праздника состоится анимационная и шоу-программа для детей от «Сказки hall», крио-шоу с облаками леденящего пара, а для родителей — лекторий, спикеры которого поделятся важными моментами в области воспитания детей, основ этикета и здоровья.
- 12.00 — Евгения Скиба, эксперт в области этикета и мама двоих детей, расскажет про базовые правила современного этикета.
- 13.00 — Анна Паутова, педагог-психолог, руководитель образовательного кластера «Растем вместе», выступит с темой «Дети настоящего и будущего: как найти баланс и не сойти с ума».
- 14.00 — Виктория Кудряшова, руководитель центра развития мозга и проекта Neuroum, врач-невролог, остеопат, мануальный терапевт, член Российской остеопатической ассоциации, выступит с темой «Искусство быть услышанными родителями».
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