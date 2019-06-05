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Фестиваль мороженого прошел в Барнауле

2 июня в Парке спорта Алексея Смертина прошел грандиозный детский праздник — «Фестиваль мороженого». В этот день гости наслаждались множеством видов любимого десерта, творческими мастер-классами, встречей с любимыми мультгероями, а еще невероятным крио-шоу и флешмобом с красками Холи.

Фестиваль мороженого в Барнауле.
Фестиваль мороженого в Барнауле.
Дмитрий Лямзин

На площадке работали более 10 станций с бесплатными развлечениями для детей и взрослых. Компания «Инмарко» угощала мороженым и играла в зажигательный твистер. Компания «АгроСевТорг» провела дегустацию рапсового масла под марками «КрасноАлтайское», «Ремесленное» и организовала фотозону с огромными шариками мороженого. Компания «Союз» раскрасила фестиваль яркими красками с помощью героев любимых мультфильмов, цветного дыма и флешмоба с красками Холи.

«Галамарт» пригласил сказочных персонажей и дарил подарки на главной сцене праздника. Компании Fogel радовала маленьких гостей бесплатным батутом, воздушными шарами и очаровательными мимами. «ИнПро» знакомила с увлекательным миром науки. На площадке «Папы Джонс» угощали бесплатной пиццей, занимались творчеством, а рядом творили классные поделки из фетра с хобби-маркетом Handmad. Журнал «Телепарк» устроил увлекательное испытание на меткость, а «Сказка Холл» вместе с феей Вкусняшкой организовали фотозону для детей, играли с пиньятой и веселились.

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