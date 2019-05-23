Фестиваль мороженого пройдет в Барнауле

На территории «Парка спорта Алексея Смертина» (ул. Энтузиастов, 12-в) организуют тематические площадки для детей от известного производителя мороженого «Инмарко» и фотозону с гигантскими рожками от торговых марок «Красно-Алтайское» и «Ремесленное» производителя «АгроСевТорг». ИСК «Союз» пригласит любимых персонажей из популярных мультфильмов и проведет по лабиринту сказочных приключений. Хобби-маркет Handmad проведет серию творческих мастер-классов, а образовательный сервис «ИнПро» познакомит с увлекательными миром науки. Кроме того, будет много сюрпризов от компании Fogel и сети распродаж «Галамарт».
На главной сцене состоится анимационная и шоу-программа для детей от «Сказки hall», а для родителей — лекторий, спикеры которого поделятся важными моментами в области воспитания детей, основ этикета и здоровья.
- 12.00 — Евгения Скиба, эксперт в области этикета и мама двоих детей, расскажет про базовые правила современного этикета.
- 13.00 — Анна Паутова, педагог-психолог, руководитель образовательного кластера «Растем вместе», выступит с темой «Дети настоящего и будущего: как найти баланс и не сойти с ума».
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