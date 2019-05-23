Фестиваль мороженого пройдет в Барнауле

2 июня «Парк спорта» и журнал «Телепарк» приглашают на грандиозный детский праздник «Фестиваль мороженого» . В программе — творческие мастер-классы, игры и шоу-программа для детей. А еще полезный лекторий для родителей и множество видов любимого десерта для всех гостей фестиваля! Начало в 12.00 .

На территории «Парка спорта Алексея Смертина» (ул. Энтузиастов, 12-в) организуют тематические площадки для детей от известного производителя мороженого «Инмарко» и фотозону с гигантскими рожками от торговых марок «Красно-Алтайское» и «Ремесленное» производителя «АгроСевТорг». ИСК «Союз» пригласит любимых персонажей из популярных мультфильмов и проведет по лабиринту сказочных приключений. Хобби-маркет Handmad проведет серию творческих мастер-классов, а образовательный сервис «ИнПро» познакомит с увлекательными миром науки. Кроме того, будет много сюрпризов от компании Fogel и сети распродаж «Галамарт».

Детский праздник «Фестиваль мороженого». Ирина Пергаева. Детский праздник «Фестиваль мороженого». Ирина Пергаева. Детский праздник «Фестиваль мороженого». Анна Зайкова. Детский праздник «Фестиваль мороженого». Ирина Пергаева. Детский праздник «Фестиваль мороженого». Анна Зайкова. Детский праздник «Фестиваль мороженого». Анна Зайкова.

На главной сцене состоится анимационная и шоу-программа для детей от «Сказки hall», а для родителей — лекторий, спикеры которого поделятся важными моментами в области воспитания детей, основ этикета и здоровья.

12.00 — Евгения Скиба, эксперт в области этикета и мама двоих детей , расскажет про базовые правила современного этикета.

расскажет про базовые правила современного этикета. 13.00 — Анна Паутова, педагог-психолог , руководитель образовательного кластера «Растем вместе», выступит с темой «Дети настоящего и будущего: как найти баланс и не сойти с ума».

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