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Фестиваль «Солнечный бал» прошел в Барнауле

01 мая 2019 года наш город гостеприимно принял участников Юбилейного X Международного Конкурса — Фестиваля «Солнечный БАЛ 2019». В этот раз на на сцене Краевого театра Драмы им. В.М. Шукшина.

Фестиваль "Солнечный БАЛ 2019".
Фестиваль "Солнечный БАЛ 2019".
Фото предоставлено организатором.

В этом году фестиваль собрал более 500 участников более чем по 30 номинациям из Алтайского края, Новосибирской, Омской, Кемеровской областей, Красноярского края, республики Казахстан и республики Алтай.

Судейская бригада состояла из 12 человек, которую возглавили звезды мировой сцены и хореографии.

В этом году организаторы пригласили в жюри целое созвездие высокопрофессиональных экспертов, которые провели мастер-классы и творческие лаборатории в рамках фестиваля:

  • Макс Кожевников (Россия — США, пятикратный чемпион мира среди профессионалов по латиноамериканской шоу программе, — семикратный чемпион США среди профессионалов по латиноамериканской шоу программе.
  • Виталий Савченко (Москва), хореограф телевизионных шоу «Танцы на ТНТ».
  • Хуан Диего Фернандез Баррасо (Испания, Уэльва), преподаватель и хореограф фламенко, основатель Школы Flamenco Puro в Испании (Севилья) и в России (Новосибирск).

Также в рамках фестиваля «Солнечный Бал 2019» по традиции был проведен фестиваль по направлению ИНВА ДАНС (танцы на инвалидных колясках). В этом году эта номинация собрала команды, не только из Алтайского края, но и из Кемеровской области. Команды соревновались в групповых и дуэтных номинациях.

Фестиваль &quot;Солнечный БАЛ 2019&quot;.
Фестиваль «Солнечный БАЛ 2019».
Фото предоставлено организатором.

На открытии фестиваля присутствовали официальные лица и представители власти: глава администрации Октябрьского района города Барнаула Вячеслав Новиков, Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев, председатель комитета по физической культуре и спорту города Барнаула Алексей Каретников.

Партнеры Фестиваля:

  1. Барнаульский Пивоваренный Завод.
  2. Магазин «Магия танца»
  3. ОАО «Гостиница Барнаул»
  4. Пироговая «Мама испекла»
  5. АКГУП «Гостиница «Колос»
  6. ЗАО «Гостиница «Турист»
  7. Алтайтур центр

Информационная поддержка:

  1. Катунь 24
  2. ИД Алтапресс
  3. Россия 1

Фестиваль проводится при поддержке:

  1. Администрации Октябрьского района города Барнаула;
  2. Комитета по физической культуре и спорту города Барнаула;
  3. Комитета по образованию города Барнаула
  4. МБУДО ЦДТ Октябрьского района города Барнаула
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