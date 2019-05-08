Фестиваль «Солнечный бал» прошел в Барнауле

В этом году фестиваль собрал более 500 участников более чем по 30 номинациям из Алтайского края, Новосибирской, Омской, Кемеровской областей, Красноярского края, республики Казахстан и республики Алтай.
Судейская бригада состояла из 12 человек, которую возглавили звезды мировой сцены и хореографии.
В этом году организаторы пригласили в жюри целое созвездие высокопрофессиональных экспертов, которые провели мастер-классы и творческие лаборатории в рамках фестиваля:
- Макс Кожевников (Россия — США, пятикратный чемпион мира среди профессионалов по латиноамериканской шоу программе, — семикратный чемпион США среди профессионалов по латиноамериканской шоу программе.
- Виталий Савченко (Москва), хореограф телевизионных шоу «Танцы на ТНТ».
- Хуан Диего Фернандез Баррасо (Испания, Уэльва), преподаватель и хореограф фламенко, основатель Школы Flamenco Puro в Испании (Севилья) и в России (Новосибирск).
Также в рамках фестиваля «Солнечный Бал 2019» по традиции был проведен фестиваль по направлению ИНВА ДАНС (танцы на инвалидных колясках). В этом году эта номинация собрала команды, не только из Алтайского края, но и из Кемеровской области. Команды соревновались в групповых и дуэтных номинациях.
На открытии фестиваля присутствовали официальные лица и представители власти: глава администрации Октябрьского района города Барнаула Вячеслав Новиков, Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев, председатель комитета по физической культуре и спорту города Барнаула Алексей Каретников.
Партнеры Фестиваля:
- Барнаульский Пивоваренный Завод.
- Магазин «Магия танца»
- ОАО «Гостиница Барнаул»
- Пироговая «Мама испекла»
- АКГУП «Гостиница «Колос»
- ЗАО «Гостиница «Турист»
- Алтайтур центр
Информационная поддержка:
- Катунь 24
- ИД Алтапресс
- Россия 1
Фестиваль проводится при поддержке:
- Администрации Октябрьского района города Барнаула;
- Комитета по физической культуре и спорту города Барнаула;
- Комитета по образованию города Барнаула
- МБУДО ЦДТ Октябрьского района города Барнаула