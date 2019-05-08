Фестиваль «Солнечный бал» прошел в Барнауле

01 мая 2019 года наш город гостеприимно принял участников Юбилейного X Международного Конкурса — Фестиваля «Солнечный БАЛ 2019» . В этот раз на на сцене Краевого театра Драмы им. В.М. Шукшина.

В этом году фестиваль собрал более 500 участников более чем по 30 номинациям из Алтайского края, Новосибирской, Омской, Кемеровской областей, Красноярского края, республики Казахстан и республики Алтай.

Судейская бригада состояла из 12 человек, которую возглавили звезды мировой сцены и хореографии.

В этом году организаторы пригласили в жюри целое созвездие высокопрофессиональных экспертов, которые провели мастер-классы и творческие лаборатории в рамках фестиваля:

Макс Кожевников ( Россия — США , пятикратный чемпион мира среди профессионалов по латиноамериканской шоу программе, — семикратный чемпион США среди профессионалов по латиноамериканской шоу программе.

Россия — США пятикратный чемпион мира среди профессионалов по латиноамериканской шоу программе, — семикратный чемпион США среди профессионалов по латиноамериканской шоу программе. Виталий Савченко ( Москва), хореограф телевизионных шоу «Танцы на ТНТ».

Москва), хореограф телевизионных шоу «Танцы на ТНТ». Хуан Диего Фернандез Баррасо ( Испания , Уэльва), преподаватель и хореограф фламенко , основатель Школы Flamenco Puro в Испании ( Севилья) и в России ( Новосибирск).

Также в рамках фестиваля «Солнечный Бал 2019» по традиции был проведен фестиваль по направлению ИНВА ДАНС (танцы на инвалидных колясках). В этом году эта номинация собрала команды, не только из Алтайского края, но и из Кемеровской области. Команды соревновались в групповых и дуэтных номинациях.

Фестиваль «Солнечный БАЛ 2019». Фото предоставлено организатором.

На открытии фестиваля присутствовали официальные лица и представители власти: глава администрации Октябрьского района города Барнаула Вячеслав Новиков, Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев, председатель комитета по физической культуре и спорту города Барнаула Алексей Каретников.

Партнеры Фестиваля:

Барнаульский Пивоваренный Завод. Магазин «Магия танца» ОАО «Гостиница Барнаул» Пироговая «Мама испекла» АКГУП «Гостиница «Колос» ЗАО «Гостиница «Турист» Алтайтур центр

Информационная поддержка:

Катунь 24 ИД Алтапресс Россия 1

Фестиваль проводится при поддержке: