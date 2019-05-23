Фестиваль #ВместеЯрче вновь стартовал на Барнаульской ТЭЦ-3 СГК

В 2019 году предприятия Сибирской генерирующей компании в 4 раз стали участниками Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче. В Алтайском крае мероприятия стартовали с экскурсии на Барнаульской ТЭЦ-3, куда первыми пригласили учеников 4 класса Гимназии № 22. По традиции темой мероприятия стали эффективные технологии в энергетике.

Фестиваль #ВместеЯрче — ежегодная акция по привлечению внимания жителей к вопросам бережного отношения к энергоресурсам и использованию в быту, а также на производстве современных энергоэффективных технологий. Именно поэтому в качестве отправной точки мероприятий фестиваля на предприятиях СГК в Алтайском крае была выбрана Барнаульская ТЭЦ-3.

На сегодняшний день это крупнейшая и самая современная станция в Алтайском крае. Она обеспечивает половину Барнаула теплом и горячей водой, некоторые предприятия — промышленным паром, а также имеет стратегическое значение в обеспечении краевого центра электроэнергией.

Экскурсия на Барнаульской ТЭЦ-3. Фото: архив компании СГК.

Именно такими словами встретил ребят на проходной станции начальник отдела производственно-технического отдела предприятия Виктор Бобб. После просмотра познавательного фильма «Энергетика в доступе» и прохождения инструктажа по технике безопасности, юные гости отправились на экскурсию.

Маршрут был большим: турбинный цех и щит управления, где ребята познакомились с электросердцем ТЭЦ, химический, где они смогли под пристальным вниманием профессионалов провести настоящие опыты по исследованию воды, поступающей на станцию. Далее ребята увидели угольный склад и поразившись его масштабами, переместились в цех топливоподачи, где им продемонстрировали, как в современных условиях разгружают топливо, вагоноопрокид, который с легкостью переворачивает многотонный вагон с углем попал в объектив каждого юного блоггера. Финальной точкой экскурсии стали градирни — место вечного дождя или, как сказали ребята, большого аквариума с водопадом.

Экскурсия на Барнаульской ТЭЦ-3. Фото: архив компании СГК.

Татьяна Ефимова,

классный руководитель 4А «Гимназии № 22»:

Мы побывали почти на всех объектах станции. Конечно, мы не запомнили профессиональные термины и названия, но мощь и объем работы нас впечатлил. Везде нас приветливо встречали и подробно рассказывали об особенностях работы каждого цеха, как в наши дома приходят тепло и электричество. Путешествуя по ТЭЦ-3, мы соблюдали все правила безопасности, носили настоящие белые каски. А еще нам очень понравилось пить газировку из автомата. Большое спасибо!

Фестиваль #ВместеЯрче проводится с 2016 года и реализуется при поддержке Министерства энергетики России в целях популяризации энергосберегающего образа жизни.