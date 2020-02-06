Февральская весна. В Алтайском крае начинается «сезон дождей»

Алтайский край вступает с 6 февраля в период непогоды, связанной с резким потеплением, предупреждает региональный Гидрометцентр.

В контексте этого в крае передан прогноз-консультация о неблагоприятных метеоусловиях.

«В Алтайском крае в период с 6 февраля по 11 февраля ожидается снег, мокрый снег, местами ледяной дождь, дождь небольшой, умеренной временами сильной интенсивности, гололедные явления (отложение мокрого снега, гололёд), местами метель, усиление ветра до 13−18 метров в секунду, днем 8 и ночью 9 февраля порывы до 18−23 метров в секунду», — говорится в сообщении синоптиков.

На дорогах ожидается сильная гололедица.

8 и 9 февраля Гидрометцентр прогнозирует повышение максимальных температур воздуха до +2…+7 градусов, а по югу до +8…+13 градусов.