Фейк о вертолетной дезинфекции добрался до жителей Алтайского края

В сообщении говорится, что «никто не должен быть на улице сегодня вечером с 23:40», потому что «5 вертолетов распыляют дезинфицирующие средства в воздух, чтобы уничтожить Coranavirus».
Эта информация уже не первый день «гуляет» по интернету. Сообщения начали появляться в сети еще в начале марта. Ранее аналогичная информация распространялась в Грузии и облетела уже многие регионы РФ.
В ГУ МВД по Алтайскому краю опровергают фейк. Никакого распыления с вертолетов производиться не будет. Верить нужно только проверенным источникам.