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Жизнь

Фейк о вертолетной дезинфекции добрался до жителей Алтайского края

Жители Алтайского края рассылают по мессенджерам очередной фейк. На этот раз речь идет о якобы распыляющих дезинфицирующие средства вертолетах.

Фэйк.
Фэйк.
СС0

В сообщении говорится, что «никто не должен быть на улице сегодня вечером с 23:40», потому что «5 вертолетов распыляют дезинфицирующие средства в воздух, чтобы уничтожить Coranavirus».

Эта информация уже не первый день «гуляет» по интернету. Сообщения начали появляться в сети еще в начале марта. Ранее аналогичная информация распространялась в Грузии и облетела уже многие регионы РФ.

В ГУ МВД по Алтайскому краю опровергают фейк. Никакого распыления с вертолетов производиться не будет. Верить нужно только проверенным источникам.

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