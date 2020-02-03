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Жизнь

Фейк за фейком: в Алтайском крае опровергли еще одну страшилку из WhatsApp

Жители Алтайского края пересылают в мессенджерах очередное устрашающее видео. На кадрах якобы стая из тысячи волков надвигается на Славгород со стороны Казахстана.

Волк в снегу зимой.
Волк в снегу зимой.
СС0

Волчатник с 15-летним стажем Алексей Фетисов опроверг эту информацию. По его данным, волки собираются в стаи максимум по 20−25 особей. На видео, скорее всего, северные олени и снято оно не в Алтайском крае.

Даже если бы это был Алтай, в крае есть три бригады опытных волчатников, и численность хищников контролируется, сообщают в минприроды.

В Алтайском крае волк водится в Солонешенском, Алтайском, Красногорском, Краснощековском и Чарышском районах. В 2019 году во время проведения зимнего маршрутного учета зафиксировали 683 волка.

Ранее минприроды пришлось опровергать информацию о том, что под Волчихой в лесу видели тигра.

«К сожалению, случаи распространения недостоверной информации в месенджерах и социальных сетях учащаются. Нужно учиться критически относиться к увиденному и услышанному, обращать внимание на официальную информацию», — подчеркивают в ведомстве.

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