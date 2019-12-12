Фигурант дела о хищении 850 млн рублей получила три года условно

Мещанский суд Москвы признал Коган виновной в мошенничестве в особо крупном размере в составе группы лиц.

По версии следствия, в 2015 году Коган и ее сообщник, владелец группы компаний «Гема» Александр Геллер, похитили у ГУП «Московский метрополитен» 850 млн рублей. Эти деньги предназначались для оплаты рекламных площадок.

«Авто Селл» размещала рекламу в московском метро с 2011 по 2015 год. Как пишет РБК, компания просто прекратила исполнять свои обязательства. Также в метрополитене уточнили, что у экс-подрядчика имеется долг. Однако Коган заявила, что таких обязательств нет.

В 2016 году «Авто Селл» признали банкротом, долг компании на тот момент составил 1,4 млрд рублей, а в 2017 году возбудили уголовное дело.