Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
12 декабря -7°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Фигурант дела о хищении 850 млн рублей получила три года условно

Три года условно получила гендиректор компании «Авто Селл» Гюля Коган, выполнявшая роль рекламного подрядчика столичного метрополитена, сообщает ТАСС.

Правосудие.
Правосудие.
СС0.

Мещанский суд Москвы признал Коган виновной в мошенничестве в особо крупном размере в составе группы лиц.

По версии следствия, в 2015 году Коган и ее сообщник, владелец группы компаний «Гема» Александр Геллер, похитили у ГУП «Московский метрополитен» 850 млн рублей. Эти деньги предназначались для оплаты рекламных площадок.

«Авто Селл» размещала рекламу в московском метро с 2011 по 2015 год. Как пишет РБК, компания просто прекратила исполнять свои обязательства. Также в метрополитене уточнили, что у экс-подрядчика имеется долг. Однако Коган заявила, что таких обязательств нет.

В 2016 году «Авто Селл» признали банкротом, долг компании на тот момент составил 1,4 млрд рублей, а в 2017 году возбудили уголовное дело.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость