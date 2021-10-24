Филиппов день. Как провести 24 октября, чтобы стать здоровым и богатым

По православному календарю, 24 октября — Филиппов день. В этот праздник православные вспоминают апостола от семидесяти Филиппа. Он — один из последователей Иисуса, который исцелял больных, творил чудеса, обращал людей в христианство. Рассказываем, какие традиции и запреты связаны с датой.

Что запрещено делать в Филиппов день?

На Руси 24 числа было принято убирать и очищать дом от лишнего. Предки были убеждены: грязь в жилище приводит к безденежью и дисгармонии. Чтобы финансовый крах не постиг вас, рекомендуется навести порядок хотя бы в шкафу. Или, если времени не хватает, помыть посуду, «на скорую руку» протереть полы.

Кроме того, в Филиппов день не следует переедать. Лучше есть понемногу. Излишки пищи сегодня, считали славяне, ни к чему. Они — причина конфликтов, бедности и неудач.

Спичка , огонь. CC0

Категорически запрещено 24 октября играть с пламенем. Огонь может призвать нечистые силы. Они, в свою очередь, принесут с собой беды и потери.

Традиции праздника

Прародители в этот день обязательно шли на мельницу и мололи муку на зерно. Бережливость, рачительность и хозяйственность на Филиппов — верный «способ» достичь богатства, успеха в бизнесе и даже крепкого, буквально богатырского здоровья.

Церковь. Молитва. СС0

Также 24 октября усердно молились — чтобы стать спокойнее, счастливее и увереннее в завтрашнем дне.

Приметы дня

Домашняя птица прячет голову под крыло — к морозам;

Ясная луна — к холоду;

Ночь. Луна. Кошка СС0