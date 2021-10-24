Филиппов день. Как провести 24 октября, чтобы стать здоровым и богатым

Что запрещено делать в Филиппов день?
На Руси 24 числа было принято убирать и очищать дом от лишнего. Предки были убеждены: грязь в жилище приводит к безденежью и дисгармонии. Чтобы финансовый крах не постиг вас, рекомендуется навести порядок хотя бы в шкафу. Или, если времени не хватает, помыть посуду, «на скорую руку» протереть полы.
Кроме того, в Филиппов день не следует переедать. Лучше есть понемногу. Излишки пищи сегодня, считали славяне, ни к чему. Они — причина конфликтов, бедности и неудач.
Категорически запрещено 24 октября играть с пламенем. Огонь может призвать нечистые силы. Они, в свою очередь, принесут с собой беды и потери.
Традиции праздника
Прародители в этот день обязательно шли на мельницу и мололи муку на зерно. Бережливость, рачительность и хозяйственность на Филиппов — верный «способ» достичь богатства, успеха в бизнесе и даже крепкого, буквально богатырского здоровья.
Также 24 октября усердно молились — чтобы стать спокойнее, счастливее и увереннее в завтрашнем дне.
Приметы дня
- Домашняя птица прячет голову под крыло — к морозам;
- Ясная луна — к холоду;
- Ветер дует с северной стороны — к заморозкам;
- Сухие листья шелестят на деревьях — к снегопаду;
- Туман утром — к теплу.