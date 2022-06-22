Десять красавиц и один фильм. В Барнауле прошел показ ленты о непростых судьбах российских бизнесвумен

Фильм начинающего новосибирского режиссера Анны Ефимцевой «Твой лес» вызвал у прекрасного пола бурно-положительную реакцию. После просмотра слышались возгласы: «Хочу в следующий эпизод» и «Узнала в героинях себя». Сама автор считает свою картину и вовсе терапевтической, сродни консультации у психолога. Рассказываем, чьи истории вызывали у зрителей слезы, а чьи — смех и сколько стоит стать локальной кинозвездой.

Вечеринка для тех самых

Кинотеатр «Мир», кажется, еще никогда не был настолько заполнен красивыми девушками в сверкающих нарядах. Взгляд постоянно цеплялся то одну, то за другую. А ум гадал: это просто гостья или звезда экрана.

Последних — десять человек. Приехать смогли не все. Так как география актерского состава широка — Барнаул, Новосибирск, Владивосток, Междуреченск.

Непосвященный мог бы легко принять происходящее за показ мод или тренинг по уходу за собой. И все это действительно было. Но лишь в качестве аппетитной «закуски» перед главным блюдом — показом фильма «Твой лес».

Проект, как объяснила создательница, вырос из коммерческого в массовый.

Анна Ефимцева. Ирина Пергаева.

Анна Ефимцева,

режиссер , автор фильма «Твой лес»:

Изначально это были десять индивидуальных фильмов для каждой из героинь. После съемок я решила: «Не пропадать же добру» и задумала создать из этих полотен одну картину. Мои героини, к счастью, согласились и дали мне возможность использовать все материалы.

Собеседница начала осваивать режиссерское ремесло сравнительно недавно — в 2020 году. А вот заглянуть в женскую душу было интересно всегда. Поначалу она делала это только с помощью фотокамеры.

Анна Ефимцева,

режиссер , автор фильма «Твой лес»:

По первой профессии я коуч и психолог, раскрываю внутренний мир прекрасного пола. В какой-то момент мне захотелось организовать нечто большее, чем просто консультации. Тогда я создала фотовыставку «Природа женщины». В итоге получила очень положительный отклик как моделей, так и зрителей. Некоторые участницы стали героинями сегодняшней ленты.

Показ фильма «Твой лес». Ирина Пергаева.

Важно отметить, что «Твой лес» — вторая киноработа автора. Первая также была посвящена дамам и называлась многообещающе — «Быть женщиной».

Взгляд со стороны

Однако с дебютом Ефимцевой были знакомы далеко не все зрительницы. Этот факт обеспечил публике эффект неожиданности. Впрочем, одна из жительниц краевой столицы, увидев именно первую картину, захотела попасть в следующую.

Евгения Иванова,

женский коуч , героиня фильма «Твой лес»:

Мы познакомились с Анной после премьеры ленты «Быть женщиной». Когда я узнала, что готовится второй проект, стала сама искать тех, кто хотел бы в него войти. Но почему-то желающих не было. Тогда я почувствовала, что сама хочу стать частью нового эпизода. Особенно мне запомнилось глубинное интервью. Остальные съемки проводились у меня дома и на улицах Барнаула. Поначалу я испытывала стеснение. Мол, что делать, я же не умею вести себя в кадре. Но, как выяснилось уже в процессе, мне есть, что сказать. И результатом я осталась довольна.

Показ фильма «Твой лес». Ирина Пергаева. Показ фильма «Твой лес». Ирина Пергаева. Показ фильма «Твой лес». Ирина Пергаева. Показ фильма «Твой лес». Ирина Пергаева. Показ фильма «Твой лес». Ирина Пергаева.

По словам самих актрис, персональный фильм стал для них инструментом самопознания. Возможностью стать наблюдателем за собственной судьбой. Одной из наших собеседниц уникальный шанс подарил супруг.

Оксана Жукова,

инвестор , героиня фильма «Твой лес»:

Недавно у меня был юбилей — 50 лет. Честно скажу, такого презента от мужа я никак не ожидала. Поначалу не знала, как реагировать, даже внутри возмутилась. Но дочь уговорила: «Мам, ну давай! Ну пожалуйста!» И я решилась. А после встречи с режиссером все сомнения отпали. Так, в жизнь всего нашего семейства вошла Анна Ефимцева. Домашние тоже участвовали, отвечали на вопросы. Съемки заняли пять месяцев. Премьера была прямо в ресторане, в мой день рождения. И я, и гости (их было около ста человек) остались в восторге. Причем, что меня удивило, даже мужчины.

Оксана Жукова , Анна Ефимцева и Елена Пояркова. Ирина Пергаева.

После такого успеха женщина довольно легко согласилась отдать свою историю на суд небольшой, но все-таки незнакомой публики. Так она стала героиней уже некоммерческой, общей ленты. Сегодня, перед показом в столице Алтайского края, эмоций испытывает больше, чем в родном Новосибирске.

«У нас я не переживала. Было ощущение, будто фильм со мной смотрят соседи или дальние родственники. А тут, в Барнауле, все по-настоящему. Волнение тоже», — делится Оксана.

Создательница «Леса» отмечает, что одна из главных «фишек» ее творения — естественность в каждом кадре.

Показ фильма «Твой лес». Ирина Пергаева.

Анна Ефимцева,

режиссер , автор фильма «Твой лес»:

Любая из нас красива без всяких «дополнений» в виде макияжа и укладки. Поэтому мне хотелось показать участниц максимально натуральными. Чтобы все было, как в жизни. Например, когда снимали утреннюю сцену, я поставила условие — не прихорашиваться. Вот какая проснулась, такой в кадр и идешь.

Для некоторых успешных бизнес-леди Барнаула киноопыт и вовсе превратился в психотерапию.

Ольга Сементина,

мастер спорта по лыжным гонкам , героиня фильма «Твой лес»:

Я разрешила себе попробовать что-то новое. Увидела у подруги в соцсети сторис с объявлением о фильме и подумала: «А что, так можно?» Первой целью было получить новые ощущения. Второй — посмотреть на себя свежим взглядом, с нового ракурса. Чтобы не обесценивать свои достижения, что мне присуще. Сложнее всего оказалось уговорить мужа и родственников тоже сесть перед камерой. Пришлось несколько раз объяснять, насколько для меня это важно.

Показ фильма «Твой лес». Ирина Пергаева. Показ фильма «Твой лес». Ирина Пергаева. Показ фильма «Твой лес». Ирина Пергаева. Показ фильма «Твой лес». Ирина Пергаева.

Разные , но похожие

В час показа зал был заполнен полностью. Перед тем, как погас свет, режиссер сказала: «Это фильм-терапия. Я разрешаю всем проживать чувства. Смейтесь, плачьте. Можно все».

На экране менялись кадры. От одной дамы — к другой. От спокойного монолога на черном фоне — в красивый, неизведанный лес. Он — главная метафора ленты. Закадровый голос, кажется, расшифровывает ее слишком явно и быстро. А за ней — снова круговорот речей и историй.

Ефимцева добавляет: «Я надеюсь, моя работа откроет для вас путь к самому важному человеку — самому себе». Эта мысль проводит зрительниц через весь «Лес».

Показ фильма «Твой лес». Ирина Пергаева.

Заметно, что всех женщин объединяет не только внешняя красота, но и социальный успех. У каждой — бизнес, уютный дом и график, расписанный по минутам. Впрочем, находится в нем время на детей, мужа.

К слову, стать звездой экрана, как по секрету поделилась автор, удовольствие далеко не для всех. Его цена — около 150 тыс. рублей за индивидуальный фильм.

Производство общего подразумевает дополнительные расходы. Какие именно, и сколько они составили, Ефимцева корреспондентам altapress.ru не рассказала. Однако отметила, что пришлось вложить и собственные средства.

После просмотра присутствующих ждал скромный фуршет со сладостями и чаем. А также чествование всех причастных к произведению. На фоне играла завораживающая этническая музыка.

Евгения Иванова и Анна Ефимцева. Ирина Пергаева.

Еще одна жительница Новосибирска, обнимая поздравительный букет цветов, комментирует увиденное.

Елена Пояркова,

преподаватель иностранных языков , героиня фильма «Твой лес»:

Я по жизни — за любой кипиш. А что касается кино, так вообще. Конечно, мне хотелось понять, что это такое. Тем более, такая память на всю жизнь. Для детей, внуков. Понятно, что принять участие в общей картине — более смелый шаг. Я тревожилась о том, что скажут люди. Но даже дочь, мой главный критик, растрогалась и выдала: «Знаешь мам, ни одной не хотелось сказать: что ты несешь, дура».

Зрители тоже не промолчали.

Показ фильма «Твой лес». Ирина Пергаева.

Анастасия,

зритель фильма «Твой лес»:

Меня позвала сюда подруга. И, признаюсь, идти не хотелось. Выходной, вечер… Но, к моему удивлению, в каждой из героинь я увидела себя. А история одной из них про ее сложный путь к материнству и вовсе заставила заплакать.

Кто-то из более искушенных любителей искусства посчитал сибирскую картину «Твой лес» похожей на французскую конкурентку — ленту «Женщина», которая вышла в 2019 году.

В ней две тысячи красавиц из пятидесяти стран мира в формате монологов на камеру рассказали о своих ценностях, ошибках и победах.

Что касается «Леса», через него прошли еще не все. Анна Ефимцева планирует показать свое произведение еще в нескольких городах России. Более того, мастер предполагает, что следующим предметом ее режиссерского познания может стать не менее загадочный мужской мир.