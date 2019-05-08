Фильм-катастрофа «Курск» получил прокатное удостоверение в Минкульте

Картина расскажет о гибели российской подлодки в Баренцевом море 12 августа 2000 года. Российский атомный подводный ракетный крейсер К-141 «Курск» затонул в Баренцевом море в результате катастрофы в ходе проведения военно-морских учений, пишет bfm.ru. Все 118 членов экипажа погибли.

Лента о трагедии выйдет с возрастным рейтингом 16+.

Премьера фильма «Курск» состоялась на кинофестивале в Торонто в сентябре 2018 года. Фильм снят по мотивам книги Роберта Мура «Время умирать». В главных ролях снялись Колин Ферт, Леа Сейду, Матиас Шонартс и Макс фон Сюдов.