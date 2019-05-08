Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
8 мая 26°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Фильм-катастрофа «Курск» получил прокатное удостоверение в Минкульте

Министерство культуры РФ выдало прокатное удостоверение франко-бельгийской драме режиссера Томаса Винтерберга «Курск». Фильм выйдет в прокат 27 июня. Продюсер — Люк Бессон.

Мемориал морякам-подводникам, часть атомной подводной лодки "Курск".
Мемориал морякам-подводникам, часть атомной подводной лодки "Курск".
Christopher Michel в flickr.com

Картина расскажет о гибели российской подлодки в Баренцевом море 12 августа 2000 года. Российский атомный подводный ракетный крейсер К-141 «Курск» затонул в Баренцевом море в результате катастрофы в ходе проведения военно-морских учений, пишет bfm.ru. Все 118 членов экипажа погибли.

Лента о трагедии выйдет с возрастным рейтингом 16+.

Премьера фильма «Курск» состоялась на кинофестивале в Торонто в сентябре 2018 года. Фильм снят по мотивам книги Роберта Мура «Время умирать». В главных ролях снялись Колин Ферт, Леа Сейду, Матиас Шонартс и Макс фон Сюдов.

«Это хороший повод вспомнить важное историческое событие нашей страны накануне 20-й годовщины трагедии (12 августа 2020 года). Мы очень рады, что выпускаем данный фильм, так как события, о которых идет речь в картине, очень важны для нашей страны. Более молодое поколение сможет сходить в кино и еще раз убедиться, что наша страна богата настоящими героями, о которых всегда надо помнить», — цитирует РИА Новости сообщение компании «Эспонента фильм».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость