Фильм-катастрофа «Курск» получил прокатное удостоверение в Минкульте

Картина расскажет о гибели российской подлодки в Баренцевом море 12 августа 2000 года. Российский атомный подводный ракетный крейсер К-141 «Курск» затонул в Баренцевом море в результате катастрофы в ходе проведения военно-морских учений, пишет bfm.ru. Все 118 членов экипажа погибли.
Лента о трагедии выйдет с возрастным рейтингом 16+.
Премьера фильма «Курск» состоялась на кинофестивале в Торонто в сентябре 2018 года. Фильм снят по мотивам книги Роберта Мура «Время умирать». В главных ролях снялись Колин Ферт, Леа Сейду, Матиас Шонартс и Макс фон Сюдов.
«Это хороший повод вспомнить важное историческое событие нашей страны накануне 20-й годовщины трагедии (12 августа 2020 года). Мы очень рады, что выпускаем данный фильм, так как события, о которых идет речь в картине, очень важны для нашей страны. Более молодое поколение сможет сходить в кино и еще раз убедиться, что наша страна богата настоящими героями, о которых всегда надо помнить», — цитирует РИА Новости сообщение компании «Эспонента фильм».