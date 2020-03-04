Фильм с бывшей порноактрисой из Омска, сыгравшей буфетчицу, получил приз в Германии

В фильме снялась омичка Ольга Шкабарня, которая в 2000-х годах получила известность благодаря съемкам в кино для взрослых. Ранее она рассказала изданию, что довольно быстро завязала с порно.
В «Дау. Наташа» Ольга сыграла молодую буфетчицу. Действие происходит в небольшом советском городе 1930-х годов.
По сюжету, коллега буфетчицы по имени Наташа переспала с иностранцем. За ней приходят сотрудники КГБ, чекисты ее насилуют.
В конце фильма она подписывает доносы и возвращается на работу, где заставляет буфетчицу мыть полы.
Отмечается, что во время съемок актеры действительно занимались сексом, а не имитировали его.
Фильм «Дау. Наташа» запрещен к прокату в России за «материалы, пропагандирующие порнографию».