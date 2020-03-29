«Фильмы нас к такому не готовили». Что пишут в соцсетях про выходную неделю

От тысячи людей сегодня видел посты «был на улице, кошмар, тысяча людей!»— Харик Оханисян (@Garik_R_O) March 28, 2020
Вечеринка у Децла дома— Bob Farber (@Bobchensk) March 26, 2020
Нарушает санэпидобстановку всего района
А ПРИКИНЬТЕ КАК СИДЕТЬ НА КАРАНТИНЕ ТЕМ КТО НЕ УСПЕЛ СЪЕХАТЬ ОТ БЫВШИХ ИЛИ ОТ РОДИТЕЛЕЙ— сидидомий ноготочки???? (@A_Kapustin) March 28, 2020
а помните как мы смотрели фильмы-катастрофы и такие: ну почему эти люди такие тупые! там же эпидемия. неужели так сложно просто посидеть дома?— Митя Достоевский (@D0CT0EBCKNN) March 27, 2020
так вот сейчас мы те самые тупые люди из фильма-катастрофы
а помните раньше были такие бары, рестораны, кинотеатры, ТЦ, аэропорты, фудкорты, библиотеки, музеи, офисы?— Duran / Дюран (@userdie) March 26, 2020
большинство людей пугает не сам факт самоизоляции а то что ты заперт в четырёх стенах со своей семьёй— гадя петрович хренова (@oakenshit_) March 28, 2020
говорят у путина 1 апреля будет новое обращение в котором он объявит что всё что было сказано в прошлый раз - это прикол— Митя Достоевский (@D0CT0EBCKNN) March 28, 2020
а кто не ходил на работу всё это время - уволены
Фильмы не готовили нас к тому, что апокалипсис будет таким идиотским— Наташа Переводчица (@humortranslate) March 28, 2020
Родители сегодня прислали фотографии улиц моего родного города: везде пусто, всё закрыто, ни людей, ни машин. В общем, всё осталось так же, как и до карантина.— Ichor Yosha (@d_ichor) March 28, 2020
После окончания пандемии ещё месяц никто никакую экономику восстанавливать не будет, потому что все будут обниматься— Чилик (@Chilikto) March 27, 2020
Ребята, вот все, кто идёт сегодня отрываться, как в последний раз, или, например, те, кто планирует тусоваться всю неделю на шашлындосиках там или по родне гонять, вы не могли бы на лбу поставить огромную черную точку несмываемым маркером, пожалуйста? Спасибо.— Лиля (@mama_lilya) March 27, 2020
- Ваши сильные стороны?— Bob Farber (@Bobchensk) March 28, 2020
- Закрытость, некоммуникабельность, полное неумение работать в коллективе