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Жизнь

«Фильмы нас к такому не готовили». Что пишут в соцсетях про выходную неделю

30 марта в России согласно указу президента должны были временно закрыться все развлекательные заведения, общепит и магазины, которые не торгуют товарами первой необходимости. Людям рекомендовано самоизолироваться. Пользователи Twitter тем временем обсуждают реальную обстановку — как в шутку, так и всерьез.

Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
unsplash.com.
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