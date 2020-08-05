Финалист программы «Стальное дерево» реконструирует в Заринске школьную спортивную площадку

Станислав создает многофункциональное футбольное поле. Для это на место привезли специальный грунт, поверхность выровняли и засеяли газонной травой. На следующем этапе изготовят и установят футбольные ворота, столбы для волейбольной сетки и ограждения для игры в лапту. Открыть площадку планируют к началу учебного года.
Станислав Архипов,
сотрудник заводской теплоэлектроцентрали Алтай-Кокса:
Станислав АрхиповОАО «Алтай-Кокс»
Я решил благоустроить пришкольную территорию потому что здесь, в частном секторе, детям не доступны центральные игровые зоны. Объем спортинвентаря — скромный, а состояние стадиона оставляет желать лучшего. Я хочу дать детям, живущим в микрорайоне Лесокомбината, возможность укрепить здоровье на современной спортивно-игровой площадке. Мне помогают и руководство школы, и ученики.
Помощь в проекте финалисту оказывают благотворительный фонд «Милосердие», руководство средней школы № 1, администрация и предприниматели Заринска, коллеги и профсоюзный комитет Алтай-Кокса.
В прошлом году Станислав при поддержке фонда и волонтеров сделал на территории первой школы баскетбольную площадку со специальным бесшовным резиновым покрытием. Он установил щиты с баскетбольными кольцами, столбы для игры в бадминтон и теннис, обновил прыжковую зону.
В 2020 году жители Заринска реализуют шесть проектов с помощью грантов программы «Стальное дерево».
Программа «Стальное дерево» действует на территории Заринска с 2018 года. При финансовой поддержке благотворительного фонда «Милосердие» работники Алтай-Кокса реализовали несколько социально значимых проектов, среди которых — обустройство детских и спортивных площадок, проведение Дня донора, ремонт актового зала в общежитии для пожилых людей, открытие развивающей комнаты в детском саду комбинированного вида, обновление спортивного инвентаря в детском доме. С 2019 года в программе может принять участие любой житель Заринска.
Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com
Справка
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.