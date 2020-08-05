Финалист программы «Стальное дерево» реконструирует в Заринске школьную спортивную площадку

Станислав создает многофункциональное футбольное поле. Для это на место привезли специальный грунт, поверхность выровняли и засеяли газонной травой. На следующем этапе изготовят и установят футбольные ворота, столбы для волейбольной сетки и ограждения для игры в лапту. Открыть площадку планируют к началу учебного года.

Станислав Архипов ОАО «Алтай-Кокс»

Я решил благоустроить пришкольную территорию потому что здесь, в частном секторе, детям не доступны центральные игровые зоны. Объем спортинвентаря — скромный, а состояние стадиона оставляет желать лучшего. Я хочу дать детям, живущим в микрорайоне Лесокомбината, возможность укрепить здоровье на современной спортивно-игровой площадке. Мне помогают и руководство школы, и ученики.