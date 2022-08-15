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Жизнь

Финальный аккорд лета. Какая погода нахлынет на Россию в конце августа

Россиян ждет благоприятный переход от лета к осени. Об этом заявил главный специалист центра погоды «Фобос», синоптик Евгений Тишковец в интервью радио Sputnik.

Погода, тепло, природа.
Погода, тепло, природа.
СС0

Синоптики подготовили прогноз погоды на последнюю декаду августа в Центральной России. В течение последних десяти дней ожидается плавное понижение температуры примерно на 10 градусов. Евгений Тишковец отметил, что показания термометров и данные осадкомеров будут близки к средним показателям.

«По долгосрочному прогнозу, среднемесячная температура воздуха в Центральной России будет близка к климатической норме, с небольшим превышением. Дефицит осадков составит не более 20%", — подмечает синоптик.

Также не стоит бояться резкой смены летней жары на осенние холода. Евгений Тишковец прогнозирует комфортный переход от одного климатического сезона к другому. Также отмечается, что россиян, вероятно, ждет длинное бабье лето.

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